Сампаоли: «Против Исландии Месси чувствовал себя не очень комфортно»

да, Исландия отлично подготовилась и продемонстрировала качественную игру, вот лидерам аргентинским и пришлось нелегко)
Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли прокомментировал игру нападающего Лионеля Месси в матче 1-го тура группового этапа ЧМ-2018 против Исландии (1:1).
«Месси чувствовал себя не очень комфортно, потому что Исландия отлично оборонялась. Он не получал того пространства, которое ему требуется», – сказал Сампаоли.
В данном матче Месси не реализовал пенальти.
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