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    Сампаоли: «Против Исландии Месси чувствовал себя не очень комфортно»

    Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли прокомментировал игру нападающего Лионеля Месси в матче 1-го тура группового этапа ЧМ-2018 против Исландии (1:1).

    «Месси чувствовал себя не очень комфортно, потому что Исландия отлично оборонялась. Он не получал того пространства, которое ему требуется», – сказал Сампаоли.

    В данном матче Месси не реализовал пенальти.

    Месси, твори. Или Роналду станет величайшим

    Источник: ФИФА

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    16.06.2018 19:22
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 17 июня 2018, 11:11

      да, Исландия отлично подготовилась и продемонстрировала качественную игру, вот лидерам аргентинским и пришлось нелегко)

      2
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      Рейтинг: +228

      ЦСКА 3011 17 июня 2018, 03:42

      Сто процентов поэтому не выиграли. ))

      0
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      Рейтинг: +110

      Schicko 16 июня 2018, 23:16

      Ну не знаю, ребят, я никогда за Месси не топлю, но мне реально кажется, что сегодня дело не в нем, а в Исландии.

      0
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 16 июня 2018, 23:06

      Исландцы хорошо подготовились к этому матчу и у Месси не было свободы действия.

      4
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      Рейтинг: +198

      Батал Вселенский 16 июня 2018, 20:26

      Нужно было купить ему пространства..

      3
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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 16 июня 2018, 20:05

      ай яй яй,какие у вас сложное ситуация.А кому от этого лучше,он же великий игрок,не надо его прикрывать

      2
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 16 июня 2018, 20:02

      на ЧМ никаких пространств не бывает тут мастерство нужно это не клубные состязания

      5
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      Рейтинг: +254

      fabio_c 16 июня 2018, 19:58

      а кто там мог чувствовать себя комфортно? это не у бассейна пивасик попивать =)

      2
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      Рейтинг: +198

      Батал Вселенский > fabio_c 16 июня 2018, 20:31

      Я тоже об этом. На каждой ветке пишу, что зря он не вызвал Икарди на ЧМ. ЧМ - турнир 7 матчей. Какой бы мерзкий он ни был, нужно было вызывать и вбухать в основу. Как минимум, много внимания соперника отвел бы от Лео Андреевича..

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      Рейтинг: +393

      Егор Велунов 16 июня 2018, 19:45

      Месси без поддержки оказался не Месси, а так ... Против хорошо обученных исландцев у него не нашлось средств и техники...

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      Рейтинг: +374

      Mazzola 16 июня 2018, 19:36

      Может для комфорта надо было надеть памперс?

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      Рейтинг: +198

      Батал Вселенский > Mazzola 16 июня 2018, 20:23

      Точняк))

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