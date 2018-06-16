Сампаоли: «Против Исландии Месси чувствовал себя не очень комфортно»

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли прокомментировал игру нападающего Лионеля Месси в матче 1-го тура группового этапа ЧМ-2018 против Исландии (1:1).

«Месси чувствовал себя не очень комфортно, потому что Исландия отлично оборонялась. Он не получал того пространства, которое ему требуется», – сказал Сампаоли.

В данном матче Месси не реализовал пенальти.

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