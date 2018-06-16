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    Кафельников: «Даже Месси не покорился лучший стадион России «Открытие Арена»

    Бывший теннисист, болельщик «Спартака» Евгений Кафельников прокомментировал ничью между сборными Аргентины и Исландии в матче первого тура группового раунда чемпионата мира-2018. Поединок проходил в Москве на стадионе красно-белых «Открытие Арена».

    «Даже Месси не покорился самый лучший стадион России «Открытие Арена», – написал Кафельников на своей странице в твиттере.

    В прошедшей встрече нападающий «альбиселесте» Лионель Месси не реализовал пенальти. Также форвард не забил с игры.

    Источник: Twitter

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    16.06.2018 18:25
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 16 июня 2018, 22:45

      Стадион действительно хорош, но для Месси он оказался не покоренным.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +46

      Evgenn200 16 июня 2018, 21:12

      Задолбал этот пеннисист. Кто вообще выкладывает его высказывания...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4681

      Викос 16 июня 2018, 20:33

      Жги, Кафельников!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +983

      Михаил_Боярский 16 июня 2018, 20:26

      Вафельников с запоя вышел или не?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7720

      mihail200606 16 июня 2018, 20:09

      опять этот дебил вылез...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +22976

      Blossiya 16 июня 2018, 19:56

      Факт. И ничего кроме факта. Стадион Спартака - лучший для любого болельщика Спартака. А таковых в России большинство.
      Ну и не поспоришь . Пенальти Месси не забил.

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +1573

      Муруал > Blossiya 16 июня 2018, 19:59

      Официальными мировыми экспертами лучшими стадионами в России признаны в Краснодаре и Санкт-Петербурге.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +22976

      Blossiya > Муруал 16 июня 2018, 20:19

      Не знаю какие такие эксперты для тебя в авторитете ( особенно официальные)))), но я пока своим глазам больше доверяю. И, да, я на них бывала, как и еще на десятке-других в мире.

      7
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    • ...
      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 16 июня 2018, 19:47

      Мда, пора его в больничку класть уже.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 16 июня 2018, 19:43

      ....что с тобой пля.. не так Женя

      1
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    • ...
      Рейтинг: +56

      boog_17 16 июня 2018, 19:27

      Непонятно, почему мнение этого ... ещё и публикуют... дегенерат же....((((

      -1
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      Рейтинг: +198

      Батал Вселенский 16 июня 2018, 18:50

      Мутный дядька..

      1
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