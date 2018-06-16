Кафельников: «Даже Месси не покорился лучший стадион России «Открытие Арена»

Бывший теннисист, болельщик «Спартака» Евгений Кафельников прокомментировал ничью между сборными Аргентины и Исландии в матче первого тура группового раунда чемпионата мира-2018. Поединок проходил в Москве на стадионе красно-белых «Открытие Арена».

«Даже Месси не покорился самый лучший стадион России «Открытие Арена», – написал Кафельников на своей странице в твиттере.

В прошедшей встрече нападающий «альбиселесте» Лионель Месси не реализовал пенальти. Также форвард не забил с игры.