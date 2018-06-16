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  • Кафельников: «Даже Месси не покорился лучший стадион России «Открытие Арена»

Кафельников: «Даже Месси не покорился лучший стадион России «Открытие Арена»

16 июня 2018, 18:25
19

Бывший теннисист, болельщик «Спартака» Евгений Кафельников прокомментировал ничью между сборными Аргентины и Исландии в матче первого тура группового раунда чемпионата мира-2018. Поединок проходил в Москве на стадионе красно-белых «Открытие Арена».

«Даже Месси не покорился самый лучший стадион России «Открытие Арена», – написал Кафельников на своей странице в твиттере.

В прошедшей встрече нападающий «альбиселесте» Лионель Месси не реализовал пенальти. Также форвард не забил с игры.

Источник: Twitter
Чемпионат мира Аргентина Исландия Месси Лионель
Комментарии (19)
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Vickont
1529162864
Кафель, хорош бухать
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Денис М46
1529163186
Я бы еще понял все его высказывания, если бы он был боксером в прошлом, но в теннисе же голову не отбивают
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boog_17
1529166467
Непонятно, почему мнение этого ... ещё и публикуют... дегенерат же....((((
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Боцман59rus
1529167404
....что с тобой пля.. не так Женя
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Shotlandets86
1529167666
Мда, пора его в больничку класть уже.
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Blossiya
1529168195
Факт. И ничего кроме факта. Стадион Спартака - лучший для любого болельщика Спартака. А таковых в России большинство. Ну и не поспоришь . Пенальти Месси не забил.
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mihail200606
1529168964
опять этот дебил вылез...
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Михаил_Боярский
1529170005
Вафельников с запоя вышел или не?
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Викос
1529170432
Жги, Кафельников!
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zigbert
1529178310
Стадион действительно хорош, но для Месси он оказался не покоренным.
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