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    Месси и Агуэро – в атаке Аргентины, Халлфредссон и Финнбогасон сыграют впереди у Исландии

    Стали известны стартовые составы сборных Аргентины и Исландии на матч первого тура группового раунда чемпионата мира-2018.

    Аргентина: Кабальеро, Тальяфико, Маскерано, Рохо, Отаменди, Сальвио, Билья, Ди Мария, Меса, Месси, Агуэро.

    Исландия: Халльдорсон, Севарссон, Р. Сигурдссон, Арнасон, Магнуссон, Гудмундссон, Бьярнасон, Г. Сигурдссон, Халлфредссон, Финнбогасон.

    Встреча пройдет в Москве на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 16:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

    Ставь на матч в конкурсе прогнозов и становись звездой!

    Источник: ФИФА

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    16.06.2018 15:10
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