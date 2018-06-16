Месси и Агуэро – в атаке Аргентины, Халлфредссон и Финнбогасон сыграют впереди у Исландии

Стали известны стартовые составы сборных Аргентины и Исландии на матч первого тура группового раунда чемпионата мира-2018.

Аргентина: Кабальеро, Тальяфико, Маскерано, Рохо, Отаменди, Сальвио, Билья, Ди Мария, Меса, Месси, Агуэро.

Исландия: Халльдорсон, Севарссон, Р. Сигурдссон, Арнасон, Магнуссон, Гудмундссон, Бьярнасон, Г. Сигурдссон, Халлфредссон, Финнбогасон.

Встреча пройдет в Москве на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 16:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

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