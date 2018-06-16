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    Путин может пропустить матч Россия – Египет

    Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина, ответил на вопрос о возможности появления главы государства на матче ЧМ-2018 РоссияЕгипет.

    «Пока не получается», – сказал Песков.

    Путин присутствовал на церемонии открытия чемпионата и последующей встрече команды Станислава Черчесова со сборной Саудовской Аравии (5:0, 1-й тур).

    Матч с египтянами состоится 19 июня. Вице-чемпионы Африки в стартовой игре уступили уругвайцам с минимальным счетом.

    Источник: Р-Спорт

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    16.06.2018 07:00
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    Комментарии35
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      Рейтинг: +342

      romvad 16 июня 2018, 13:26

      Это катастрофа. Как же теперь играть? )

      0
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 16 июня 2018, 12:17

      Кажется, Путин и был тем самым 12 игроком, который помог нашей сборной обыграть Саудовскую Аравию. Без внимания президента с трибун, сборная России посыпется и начнет проигрывать

      0
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      Рейтинг: +984

      ZENIT84, 16 июня 2018, 12:03

      ПЕРЕБОР КАРТОЧЕК? АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА БОМБАРДИР ВЫ МЕНЯ БЛОКИРОВАЛИ ЧТО Я ВАС КЛОУНАМИ НАЗЫВАЛ НО ЕСЛИ ВЫ ТАК ПОДПИСЫВАЕТЕ СТАТЬИ НУ КАК ТУТ НЕ РАССМЕЯТЬСЯ)))) ВЫ ЛУЧШИЕ))))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +11477

      alex1951 16 июня 2018, 11:17

      Первое,что на ум приходит:
      Путя ,сидит и размышляет ,
      ну приду,а как,если они проср....
      ведь сразу на меня все шишки!
      неет,отлежусь за кремлевскими стенами...))))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2283

      Бриг 16 июня 2018, 10:53

      Нет так нет. Лишний билетик получается. ФИФА загонит.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6627

      ALeX-161-rus 16 июня 2018, 10:42

      Дисквалификация?)))

      0
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 16 июня 2018, 10:32

      На замену выйдет Д.Медведев и проспит первый тайм ))

      1
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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 16 июня 2018, 10:00

      Жаль

      0
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 16 июня 2018, 09:54

      вы всерьёз верите что это Путин помог выиграть?))Помогло то что команду чмырили и обсирали и не верили в неё,вот им и пришлось доказать что они не говно.Это психология,которая в футболе играет первую роль!

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      Рейтинг: +2209

      Ден 781 16 июня 2018, 09:47

      Травма ? Или конфликт с тренером

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