Путин может пропустить матч Россия – Египет

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина, ответил на вопрос о возможности появления главы государства на матче ЧМ-2018 Россия – Египет.

«Пока не получается», – сказал Песков.

Путин присутствовал на церемонии открытия чемпионата и последующей встрече команды Станислава Черчесова со сборной Саудовской Аравии (5:0, 1-й тур).

Матч с египтянами состоится 19 июня. Вице-чемпионы Африки в стартовой игре уступили уругвайцам с минимальным счетом.