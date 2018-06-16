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    Рамос в игре с Португалией показал 95,8% точности передач. Защитник сделал 118 пасов

    Защитник сборной Испании Серхио Рамос в матче первого тура группы В чемпионата мира-2018 против португальцев (3:3) сделал 118 передач. При этом представитель «Реала» показал более чем 90-процентную точность.

    Если конкретнее, то футболист не ошибся в 95,8% пасов. В числе 118 передач Рамос выполнил 12 длинных, десять из которых оказались точными.

    Испанцы в следующем матче сыграют против Ирана.

    Роналду – король, матч – огонь. Идеальное шоу

    Источник: Whoscored

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    16.06.2018 00:05
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +846

      sined1951 18 июня 2018, 12:38

      Кому нужны точные пасы защитника в основном поперек поля и назад?

      0
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      Рейтинг: +528

      КЭТиК 16 июня 2018, 04:59

      Только Роналду он не остановил.

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