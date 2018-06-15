Три игрока Саудовской Аравии будут наказаны федерацией за разгром от России

Три игрока сборной Саудовской Аравии будут наказаны местной федерацией за низкий уровень футбола, показанный в стартовом матче чемпионата мира-2018 против сборной России.

«Мы очень расстроены поражением. Это совершенно неудовлетворительный результат, поскольку он не отражает уровня нашей подготовки. Несколько игроков получат взыскание – вратарь Абдуллах аль-Майюф, нападающий Мохаммад Аль-Сахлави и защитник Умар Хавсави», – заявил глава Федерации футбола Саудовской Аравии Адель Иззат.

Накануне состоялся первый матч чемпионата мира-2018, в котором встречались сборные России и Саудовской Аравии. Игра завершилась со счетом 5:0.

Россия – красавчики. Но Саудовская Аравия абсурдно слабая