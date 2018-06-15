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    Три игрока Саудовской Аравии будут наказаны федерацией за разгром от России

    Три игрока сборной Саудовской Аравии будут наказаны местной федерацией за низкий уровень футбола, показанный в стартовом матче чемпионата мира-2018 против сборной России.

    «Мы очень расстроены поражением. Это совершенно неудовлетворительный результат, поскольку он не отражает уровня нашей подготовки. Несколько игроков получат взыскание – вратарь Абдуллах аль-Майюф, нападающий Мохаммад Аль-Сахлави и защитник Умар Хавсави», – заявил глава Федерации футбола Саудовской Аравии Адель Иззат.

    Накануне состоялся первый матч чемпионата мира-2018, в котором встречались сборные России и Саудовской Аравии. Игра завершилась со счетом 5:0.

    Россия – красавчики. Но Саудовская Аравия абсурдно слабая

    Источник: НТВ

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    15.06.2018 09:31
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    Комментарии32
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 16 июня 2018, 11:12

      Только не советовал бы им сейчас искать крайнего.

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      Рейтинг: +709

      monser08 15 июня 2018, 16:58

      пальцы хоть ребятам оставьте, ещё минимум два матча впереди

      0
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      Рейтинг: +446

      Razvedchik - sniper 15 июня 2018, 14:39

      Так и наших надо держать в узде))

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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 15 июня 2018, 14:02

      Наши конечно молодцы, но игра оооооочень далека от идеала! С Египтом такой номер не пройдёт! Все наши ляпы в обороне будут жестоко наказываться! Так что нужно готовиться ко второй игре со всей серьёзностью и прекратить восхвалять до небес "супер" сборную России!

      1
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      Рейтинг: +185

      Shinra 15 июня 2018, 11:51

      В КНДР в трудовые лагеря игроков отправили за хреновую игру, а с этими что будет?..

      0
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      Рейтинг: +2635

      swot1205 15 июня 2018, 11:35

      за что их наказывать. у нас надо им дать медали за то что есть у них такая сборная

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      Рейтинг: +12323

      Супервайзер 15 июня 2018, 11:21

      Так мужики из Саудии постятся в рамадан, на голодный желудок и с обезвоженным организмом играть тяжело. Первый тайм они еще неплохо сыграли, потом сдохли.
      Игру нашей сборной феерической тоже назвать никак нельзя.

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      Рейтинг: +3508

      InterMilLano1908 > Супервайзер 15 июня 2018, 11:28

      ну наконец то адекватные комментарии...

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      Рейтинг: +6011

      GoldPlayFIFARus9 > Супервайзер 15 июня 2018, 11:57

      Это их проблемы что он хернёй маются

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      Рейтинг: +3508

      InterMilLano1908 > GoldPlayFIFARus9 15 июня 2018, 13:18

      ты что несешь, они играли в последний день Рамадана....уважай выбор чужих...

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      Рейтинг: +6011

      GoldPlayFIFARus9 > InterMilLano1908 15 июня 2018, 14:15

      Мне глубоко насрать на их выбор, и я понятия не имею что за драбадан,а то что они не жрали,это их сугубо личные проблемы,если у них башка не соображает поддерживать режим дня, значит пусть готовятся к поражению

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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 > Супервайзер 15 июня 2018, 14:55

      Значит Сегодня Египтяне по этой логике с Уругваем обожратые выйдут?

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 15 июня 2018, 11:19

      несправедливо, проигрывает вся команда и наказать кого-то отдельно неправильно.

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      Рейтинг: +459

      77SAM 15 июня 2018, 11:16

      А впереди их ждёт УРУГВАЙ ! ! !

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      Рейтинг: +1893

      multiscan > 77SAM 15 июня 2018, 11:50

      А что Уругвай? Ну, славится несколькими именами, а как играет - будем посмотреть. Во всяком случае, последние "товарняки" не особо (вернее даже особо) не впечатлили.

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      Рейтинг: +6011

      GoldPlayFIFARus9 15 июня 2018, 11:08

      По-моему сугубо личному мнению,вратарь не шибко в голах виноват...

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      Рейтинг: +428

      qwera 1969 > GoldPlayFIFARus9 15 июня 2018, 14:04

      Да вообще не виноват....

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