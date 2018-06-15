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  • Три игрока Саудовской Аравии будут наказаны федерацией за разгром от России

Три игрока Саудовской Аравии будут наказаны федерацией за разгром от России

15 июня 2018, 09:31
35

Три игрока сборной Саудовской Аравии будут наказаны местной федерацией за низкий уровень футбола, показанный в стартовом матче чемпионата мира-2018 против сборной России.

«Мы очень расстроены поражением. Это совершенно неудовлетворительный результат, поскольку он не отражает уровня нашей подготовки. Несколько игроков получат взыскание – вратарь Абдуллах аль-Майюф, нападающий Мохаммад Аль-Сахлави и защитник Умар Хавсави», – заявил глава Федерации футбола Саудовской Аравии Адель Иззат.

Накануне состоялся первый матч чемпионата мира-2018, в котором встречались сборные России и Саудовской Аравии. Игра завершилась со счетом 5:0.

Россия – красавчики. Но Саудовская Аравия абсурдно слабая

Источник: НТВ
Чемпионат мира Саудовская Аравия Аль-Сахлави Мохаммад аль-Майюф Абдуллах Хавсави Умар
Комментарии (35)
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yorgenbarenz
1529044734
Им лучше где-то отсидеться за бугром.Затихариться лет на тридцать....
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СашкаГуров
1529044941
И нам так надо!!! пороть
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Мары
1529045879
Какая то глупость.В проигрыше виновата вся команда.
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insider_retro
1529045897
Полузащита не наказана... Вероятно, в этой линии, по мнению шейхов, - всё пучком!..))
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kotmyshka
1529046642
Правильный подход к делу...))) Правда, виновата вся команда...
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Torvald64
1529047054
Вратаря-то за что? Ему такие плюхи залетали, что он особо ничем помочь и не мог. Вчера Саудовцы так играли, что уж если наказывать, так всех. Я думал, времена децимации закончились в Древнем Риме.
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Полная Канистра
1529047057
странное у них наказание играла вся команда а наказали троих Наказывать надо всех поголовно и тренеру взбучку дать а то нашли крайних козлов отпущения вот дают
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GoldPlayFIFARus9
1529050097
По-моему сугубо личному мнению,вратарь не шибко в голах виноват...
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OfaZavr
1529050744
несправедливо, проигрывает вся команда и наказать кого-то отдельно неправильно.
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Супервайзер
1529050869
Так мужики из Саудии постятся в рамадан, на голодный желудок и с обезвоженным организмом играть тяжело. Первый тайм они еще неплохо сыграли, потом сдохли. Игру нашей сборной феерической тоже назвать никак нельзя.
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