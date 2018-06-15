«Барселона» рассматривает Головина в качестве альтернативы де Йонгу

Игра полузащитника ЦСКА Александра Головина в стартовом матче сборной России привлекла внимание «Барселоны».

Ранее сообщалось, что в услугах россиянина заинтересованы «Ювентус» и «Милан». 22-летний полузащитник рассматривается каталонцами в качестве альтернативного варианта хавбеку «Аякса» Френки де Йонгу, за которого амстердамский клуб хочет получить более 50 миллионов евро.

В матче с Саудовской Аравией Головин забил гол и отдал две результативные передачи.