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    «Барселона» рассматривает Головина в качестве альтернативы де Йонгу

    Игра полузащитника ЦСКА Александра Головина в стартовом матче сборной России привлекла внимание «Барселоны».

    Ранее сообщалось, что в услугах россиянина заинтересованы «Ювентус» и «Милан». 22-летний полузащитник рассматривается каталонцами в качестве альтернативного варианта хавбеку «Аякса» Френки де Йонгу, за которого амстердамский клуб хочет получить более 50 миллионов евро.

    В матче с Саудовской Аравией Головин забил гол и отдал две результативные передачи.

    Источник: Marca

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    15.06.2018 09:06
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    Комментарии38
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 16 июня 2018, 11:04

      Предложения теперь посыплются.Не вскружить бы голову Александру.

      2
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      Рейтинг: +428

      qwera 1969 15 июня 2018, 15:24

      Да какая Барселона? В лучшем случае, ЦСКА....

      0
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      Рейтинг: +15

      anti001 15 июня 2018, 13:09

      Головин был совершенно никакой. Очень много ошибок с очень слабым соперником, часто терял мяч. А игра сборной очень слабая, нет ни паса, ничего, никакого рисунка игры, какая там Барселона пусть сидит где сидит, то что навесил от фонаря куда попало и попал на голову, где пасы в разрез, ничего не видел такого, а Смолов так это вообще дубина, сидеть ему в своем Краснодаре и дальше, совершенно не успевает , пока постоит, подумает, ногу поднимет уже сзади набегают игроки и забирают мяч, и так постоянно, так это Аравия, а что дальше....

      3
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      Рейтинг: +238

      za logiku > anti001 15 июня 2018, 13:38

      Головин был какой! Парень хотябы носился за каждым мячом. Ошибок было куча, ну так этож в атаке, это нормально. Сзади играли боялись, чуть что мяч вратарю, а спереди молодцы, пытались что-то придумывать.
      Не надо тут негатива на нашу сборную! Мы не Испания - как могли так и играли! Получилось! Молодцы!

      4
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      Рейтинг: +77

      Ляба 15 июня 2018, 13:06

      Да дайте парням отыграть спокойно и уже после,когда будет какой то результат,по ним и оценивать...сегодня в звезды записывают, а завтра эти же люди обольют грязью с ног до головы...

      1
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 15 июня 2018, 12:54

      Ребята! О чём разговор? Головин всегда так играет, не снижая планку... Даже когда его команда никакая... Но футбол - командная игра. Вчера играли здорово. И команда Пицци не такая уж беспомощная, какой её вчера сделали Черчесов и его игроки при помощи высокого прессинга. Вполне возможно, что таким же образом нужно играть и с Египтом. А вот с Уругваем - вряд ли... Или с испанцами и португальцами, если дальше пройдём...?! Там накажут! Есть кому! И передачу дальнюю отдать в оголённые зоны, и исполнить... Да и в матче с Египтом, что бы кто не говорил, имеет огромное значение - будет у них играть Салах или не будет? Если будет, то нужны два опорника в стартовом составе однозначно - Кузяев и Газинский. В центре Салаха прикрыть может при правильном выборе позиции только Игнашевич, но не на свободном пространстве. Кутепов ещё слишком неопытен, а вот фланги у нас получше - Жирков и Фернандес, если никто из них в атаке не зависнет. Но Салах потому и САЛАХ, что может атаковать с любой точки. Перемещаться в атаке в поиске мяча он любил ещё в "Роме" у Руди Гарсии, когда о нём мало ещё кто знал. И выходил он тогда больше на замену. Но один мяч за пару таких выходов умудрялся забивать! Как укрепился в составе "Ромы", так сразу и купил его "Ливерпуль". И стал Салах в среднем мяч за игру забивать. Не говоря уже об общей пользе его игры для команды и голевых или предголевых передачах! Противостоять Салаху из наших мог в свои самые лучшие и футбольные (по возрасту) годы лишь Василий Березуцкий. Уж больно он реактивен и изобретателен на свободном пространстве. Но, увы. Василия в составе нет... При всём моём уважении к растущему таланту Кутепова, Василий и сегодня сильнее и надёжнее него. Счастье, что "борца вольного стиля" Граната Черчесов на лавку, наконец, посадил. И надеюсь, что в случае чего в центр обороны выставит не его, а Андрея Семёнова, например. Или, на худой конец, Фёдора Кудряшова. Хотя последний куда лучше играет на фланге.

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      Рейтинг: +33445

      oyabun 15 июня 2018, 11:35

      Рано вся эта истерия вокруг Головина поднялась. Для четкого спроса ему надо еще хотя бы в паре игр себя проявить незаурядно.

      5
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      Рейтинг: +2269

      dyema 15 июня 2018, 11:20

      Нос бы не задрал))))

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 15 июня 2018, 11:17

      Головин конечно хорош, но думаю насчет Барсы это перебор)

      4
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 15 июня 2018, 10:56

      Ну началось, пррррррр придержите "коней" дайте парню в ЧМ для начало поиграть.
      А то один тренер уже перешел в Реал.

      3
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      Рейтинг: +592

      Ауторитетный экспэрт мамо 15 июня 2018, 10:56

      в барсе на скамью присядет....лучше в милан пусть едет, там хотя бы в состав попадать будет

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      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev > Ауторитетный экспэрт мамо 15 июня 2018, 11:48

      Милан хороший вариант. +

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