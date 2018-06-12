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    «Краснодар» может предложить 12 миллионов за Кинтеро, которым интересуется «Локомотив»

    Полузащитник «Ривер Плейта» и сборной Колумбии Хуан Кинтеро может начать следующий сезон в составе клуба российской Премьер-лиги, сообщает Radio Continental.

    Ранее в его услугах проявлял заинтересованность «Локомотив». Теперь к столичному клубу присоединился «Краснодар».

    Последний готов предложить за Кинтеро 12 миллионов. Конкурировать клубу Сергея Галицкого предстоит не только с железнодорожниками, но и с представителем МЛС – «Атлантой Юнайтед».

    Права на игрока принадлежат «Порту». По окончании текущего года «Ривер Плейт» может активировать опцию выкупа, прописанную в договоре, заплатив 3,75 миллиона евро.

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.06.2018 07:05
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 12 июня 2018, 09:07

      С такими деньгами к "Порту" и на пьяной козе подъезжать не стоит, побьют. Они пацанчиков продают за внушительные суммы, а тут игрок сборной Колумбии с опытом, хоть и не проходит в их состав, играя в аренде.

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      Рейтинг: +198

      Smithy > Рубик Докоян 12 июня 2018, 09:19

      Бл*ть вы где такие берётесь??? "По окончании текущего года «Ривер Плейт» может активировать опцию выкупа, прописанную в договоре, заплатив 3,75 миллиона евро."

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Smithy 12 июня 2018, 09:29

      По больше читай всей хрени, что пишут разные бездари на сайтах и в СМИ. Ты читал этот договор или они ? Поинтересуйся трансферной политикой " Порту" кого и за сколько они покупают и за сколько продают. Они на этом бизнесе не то, что собаку съели, а барашка скушали. А я сынок из СССР, когда ещё тебя на свете не было в позу прачки ставил не одну сборную знатоков. На заборе тоже пишу одно, а подойдёшь, обыкновенный *****...

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      Рейтинг: +198

      Smithy > Рубик Докоян 12 июня 2018, 10:10

      Мне вообще по барабану когда ты там родился, мой вопрос "откуда вы бл*ть такие берётесь?" скорее риторический, но спасибо, что ответил. Его номинальная стоимость на трансфермаркет 3.5 млн, дядя, можешь проверить. К тому же ему уже 25. Порту его и за 6-7 миллионов согласится продать.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Smithy 12 июня 2018, 10:26

      Трансфермаркет свой ценник определяет, а футбольный рынок другой и там цена намного выше. Если бы ты так был начитан, образован и эрудирован как я, то мог бы это понимать. Трансферный рынок "перегрет", цены намного завышены. АПЛ просто взорвал его своими деньгами. Надеюсь посмотрел трансферную политику "Порту." За сколько "Порту" готов продать этого игрока я не знаю, публично никто пока это не озвучил, а ты ссылаешься на то, что где-то вычитал. Есть такое понятие как, конфиденциальность, особенно на переговорах и сделках. Даже когда она осуществляется мало кто знает за сколько продали, какие ещё там бонусы и возможные права на игрока, всё только домыслы и слухи. Бюджеты клубов не раскрывают как в баскете, а потом сколько инфы, когда налоговики берут богатеньких буратино за задницу из-за неуплаты налогов. За сколько его продадут, ну какая нам разница, мне важно как кто играет, а я это вижу и оцениваю игру, а не их трансферную цену и личку. Я живу на пенсию и мне хватает, а их миллионы мне до звезды.

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      Рейтинг: +198

      Smithy > Рубик Докоян 12 июня 2018, 11:05

      Вот только, мужик, я тебе написал "стоимость 3,5, но продать могут за 6-7". Не это ли значит, что я осознаю то, что цена зависит не только от данных трансфермаркет, но на трансфермаркет указывают приблизительную, но максимально точную к рыночной цену, берут во внимание много факторов. Ты правда думаешь, что если его стоимость на рынке около 3,5 миллиона, то за него будут просить 20? Трансферный рынок, конечно, е*анулся, но не на столько. И уж не хочешь ли ты сказать, что смотришь игры аргентинской суперлиги и конкретно Ривер Плэйт?

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Smithy 12 июня 2018, 11:29

      Не смотрю, нет такой возможности, в интернете я чайник как и в технике с детства. Но иногда в ютубе могу посмотреть игры или игрока которого берут в "Зенит", "Шахтёр" в обзорах или нарезках. Я спортивный эрудит, поэтому с детства смотрю всё, сам был разносторонним спортсменом и играл в футбол, баскет и гандбол на приличном уровне. Время есть и я его провожу за телеком и интернетом. Правда уже меньше, родилась внучка, моя олимпийская надежда, и я с ней в будние дни провожу по 6 ч., помогая дочери. Ей 6 месяцев, а силёнку и мозги уже видно. ))) Иногда втюхивают и не такое за большие бабки. На трансфермаркете цены приближены к тем за какие потом игрока покупают. Но поверь на слово, опытные в этом деле меньше всего ориентируются на его данные. Скауты, селекционеры, просмотр его игр, подходит или нет по манере и стилю игры, ( одним да, а другим нет) привезут видео руководству, а порой они и сами в живую на просмотр ездят, потом углублённое медицинское обследование, вердикт врачей. А уж потом соотношение цены и качества определяют главный тренер, но в первую очередь кто платит из своего кармана. Мы же тоже в своей жизни осуществляем сделки купли и продажи. Кому-то эта вещь и даром не нужна, а кто-то за неё хорошие бабки даст. За сколько его продадут, узнаем когда озвучат, и если это будет правдой. Всё ведь закрыто и многие "химичат", особенно , если на игрока ещё 10-20% от сделки имеет третий клуб, ну и никто не хочет делиться, платя налоги с продаж. Ну кто поверит, что Новосельцев обошёлся "Зениту" 8 млн. рублей, а Гарая за 6 млн. евро ? Ладно, надо в магазин бежать и кости размять. Пока, ты заходи. если что... )))

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      Рейтинг: +198

      Smithy > Рубик Докоян 12 июня 2018, 14:49

      Да уж, не встечал пока что на подобных сайтах пенсионеров - активных Интернет-пользователей, а говоришь в технике чайник. Я вот не могу представить, чтобы моя бабушка Интернетом пользовалась, у неё кнопочный телефон, но если надо SMS прочитать, она уже просит помочь хотя мне конечно не в западло

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      Рейтинг: +929

      ДСА 12 июня 2018, 08:21

      Ривер Плейт однозначно выкупить игрока и продаст.

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