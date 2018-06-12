«Краснодар» может предложить 12 миллионов за Кинтеро, которым интересуется «Локомотив»

Полузащитник «Ривер Плейта» и сборной Колумбии Хуан Кинтеро может начать следующий сезон в составе клуба российской Премьер-лиги, сообщает Radio Continental.

Ранее в его услугах проявлял заинтересованность «Локомотив». Теперь к столичному клубу присоединился «Краснодар».

Последний готов предложить за Кинтеро 12 миллионов. Конкурировать клубу Сергея Галицкого предстоит не только с железнодорожниками, но и с представителем МЛС – «Атлантой Юнайтед».

Права на игрока принадлежат «Порту». По окончании текущего года «Ривер Плейт» может активировать опцию выкупа, прописанную в договоре, заплатив 3,75 миллиона евро.