«Ювентус» провел переговоры с Ковачичем

Полузащитник «Реала» Матео Ковачич может вернуться в Италию этим летом.

В услугах экс-игрока «Интера» заинтересован «Ювентус». Туринцы готовы предложить мадридскому клубу 75 миллионов евро.

Бело-черные уже провели переговоры с окружением хорвата, чтобы узнать о его дальнейших планах. Тем не менее хавбек будет принимать решение о своем будущем только когда станет известно имя нового главного тренера «Реала».

По информации СМИ, к Ковачичу также проявляют интерес «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Рома» и «Интер».