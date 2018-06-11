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    «Ювентус» провел переговоры с Ковачичем

    Полузащитник «Реала» Матео Ковачич может вернуться в Италию этим летом.

    В услугах экс-игрока «Интера» заинтересован «Ювентус». Туринцы готовы предложить мадридскому клубу 75 миллионов евро.

    Бело-черные уже провели переговоры с окружением хорвата, чтобы узнать о его дальнейших планах. Тем не менее хавбек будет принимать решение о своем будущем только когда станет известно имя нового главного тренера «Реала».

    По информации СМИ, к Ковачичу также проявляют интерес «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Рома» и «Интер».

    Источник: Tribalfootball

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    11.06.2018 18:25
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12341

      DeStar 11 июня 2018, 18:55

      Не нужно отдавать, кто же заменит модрича. Нужно нападающих искать, а ПЗ хоть хватает, а тут хотите еще одну проблему на ровном месте создать

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