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    Бразилию в Сочи встретили песнями казачьего хора и караваем

    Сегодня ночью сборная Бразилии прибыла в Сочи, где будет базироваться во время проведения чемпионата мира-2018.

    В аэропорту команду встретили песнями женского казачьего хора. После небольшой церемонии бразильцы отправились в отель, где пентакампеонов встречали традиционным караваем с солью.

    Бразильцы будут тренироваться на стадионе базы «Юг-Спорт». Команда проведет открытую тренировку 12 июня. Накануне пентакампионы провели товарищеский матч, в котором обыграли Австрию со счетом 3:0.

    Сборная Бразилии на групповом этапе ЧМ-2018 сыграет в группе E со Швейцарией (17 июня, Ростов-на-Дону), Коста-Рикой (22 июня, Санкт-Петербург) и Сербией (27 июня, Москва, «Спартак»).

    Источник: Twitter

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    11.06.2018 07:29
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 12 июня 2018, 10:32

      Для бразильцев это будет приятным сюрпризом.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 11 июня 2018, 16:51

      Может наш ЧМ будет и далеко не самым лучшим, но одним из самых гостеприимных. Гостей у нас издавна умеют встречать. Жаль, что о своём собственном народе никогда так не пеклись.

      3
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      Рейтинг: +12323

      Супервайзер 11 июня 2018, 13:45

      Хорошо, что не приняли за представителей оппозиции, а то бы досталось бразильцам нагайками. Ошибиться ведь каждый может)).

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 11 июня 2018, 09:41

      Смешно,кого с кем поженили,теперь надо узнать.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22976

      Blossiya 11 июня 2018, 09:27

      А действительно, отчего на рушниках написано "Совет да любовь"? На что-то намекают?

      4
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      ...
      Рейтинг: +915

      спанчес > Blossiya 11 июня 2018, 10:17

      наверное рассчитывали что бразильцы по-русски не пони мают

      2
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      Рейтинг: +2175

      Ubuntu 11 июня 2018, 07:37

      У них на рушнике написано "совет да любовь"
      Встречать сборную Бразилии словами Совет да любовь? Они серьёзно?

      3
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      ...
      Рейтинг: +22976

      Blossiya > Ubuntu 11 июня 2018, 09:19

      Спасибо, что обратил внимание.

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