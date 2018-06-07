Радимов – о сборной Египта: «И мы этот колхоз не обыграем?»

Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны. Встречались две сборные участники финальной стадии, успешно прошедшие отборы, расположившиеся по рейтингу гораздо выше нас. А мы-то здесь причем? Не надо принижать соперников. Хрен бы мы на финал попали, если бы чемпионат проходил не в России. И вообще, наше место 70-е. Спасибо муткам и безмозглому тренеру.
Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Владислав Радимов поделился наблюдениями от просмотра товарищеского матча между командами Бельгии и Египта.
Египетская сборная, которая является соперником России на групповом этапе чемпионата мира-2018, уступила в этой встрече со счетом 0:3.
«Бельгия – Египет 2:0 на 38 минуте... И мы этот колхоз не обыграем, думаете? – написал Радимов на своей странице в твиттере.
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— Владислав Радимов (@radimov02) 6 июня 2018 г.