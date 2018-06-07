Радимов – о сборной Египта: «И мы этот колхоз не обыграем?»

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Владислав Радимов поделился наблюдениями от просмотра товарищеского матча между командами Бельгии и Египта.

Египетская сборная, которая является соперником России на групповом этапе чемпионата мира-2018, уступила в этой встрече со счетом 0:3.

«Бельгия – Египет 2:0 на 38 минуте... И мы этот колхоз не обыграем, думаете? – написал Радимов на своей странице в твиттере.