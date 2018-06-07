Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Радимов – о сборной Египта: «И мы этот колхоз не обыграем?»

    Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Владислав Радимов поделился наблюдениями от просмотра товарищеского матча между командами Бельгии и Египта.

    Египетская сборная, которая является соперником России на групповом этапе чемпионата мира-2018, уступила в этой встрече со счетом 0:3.

    «Бельгия – Египет 2:0 на 38 минуте... И мы этот колхоз не обыграем, думаете? – написал Радимов на своей странице в твиттере.

    Источник: Twitter

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.06.2018 00:00
    Рекомендуем
    Комментарии52
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3795

      serppion 8 июня 2018, 15:21

      Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны. Встречались две сборные участники финальной стадии, успешно прошедшие отборы, расположившиеся по рейтингу гораздо выше нас. А мы-то здесь причем? Не надо принижать соперников. Хрен бы мы на финал попали, если бы чемпионат проходил не в России. И вообще, наше место 70-е. Спасибо муткам и безмозглому тренеру.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100731

      zigbert 8 июня 2018, 11:03

      Этот колхоз, одна из лучших африканских стран.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 8 июня 2018, 00:39

      это они просто без Салаха играли

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 7 июня 2018, 16:07

      Наш совхоз против египетского колхоза - это интересно. Правда у нас нет такого бригадира как Салах, да и наш председатель совхоза чудит, видимо не на своём месте находится.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77

      Ляба 7 июня 2018, 15:52

      Вот из за такой оценки соперника...Наши и пролетают постоянно...выходят на раслабоне...а потом в недоумении, как так получилось...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1658

      KalterJax 7 июня 2018, 14:32

      Колхоз?! он походу не в курсе, что у нас самый низкий рейтинг среди сборных! так что как неприятно это признавать, но колхозом в данный момент являемся мы! Надеюсь ребята это исправят! именно футболисты!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1637

      anri1703 7 июня 2018, 13:45

      колхоз это наша сборная

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +854

      amazonaws 7 июня 2018, 13:28

      Радимов: - И мы этот колхоз...???
      Радимов меряет команды колхозной категорией!
      Сразу видно КОЛХОЗНИК и мозги у Радимова - колхозные, когда он позволяет себе такие ВУЛЬГАРНЫЕ шалости!
      На чемпионате Мира колхозов нет, а есть команды, которые по праву заслужили участвовать в мундиале.
      И пусть Радимов ДУРЬЮ не мается и не лезет со своим колхозом куда не следует.
      Уровень команд разный.
      Это не повод Радимову их УНИЖАТЬ.
      Египет может преподнести сюрприз.
      Желаем Египту успешных выступлений в России.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 7 июня 2018, 11:04

      БЕЛЬГИЯ, Карл! Они по составу с Францией и Германией тягаться могут легко!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2653

      пряник929 7 июня 2018, 10:40

      фифти-фифти 50 на 50......

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11