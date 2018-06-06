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    Кришито – о возвращении в «Дженоа»: «Я отказался от больших денег и возможности играть в Лиге чемпионов»

    Защитник «Дженоа» Доменико Кришито поделился радостью от возвращения в генуэзский клуб. Также итальянец сказал, что у него остались хорошие воспоминания о России, где он в течение семи лет выступал за «Зенит».

    «Я очень счастлив вернуться сюда через семь лет. Я разговаривал с президентом, и он хочет создать хорошую команду. Уверен, что он будет вкладывать в нее деньги. Главное – выходить на поле и отдавать 100%. Это то, чего хотят наши болельщики.

    Было не сложно вернуться, это был мой выбор. Я отказался от большого количества денег и возможности сыграть в Лиге чемпионов. Я выбрал Геную.

    Я доволен своим выбором, и я сделал бы это еще раз. Я принял трудное решение семь лет назад, но я всегда говорил, что вернусь.

    В России я провел семь прекрасных лет, играл с такими важными игроками, как Халк и Аксель Витсель. У меня остались красивые воспоминания. Болельщики чудесно меня приветствовали.

    В «Дженоа» я могу принести свою страсть и способность заставить людей понять, что значит играть за этот клуб», – сказал Кришито.

    Источник: Football Italia

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    06.06.2018 17:59
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1220

      Chaborz.1990 6 июня 2018, 21:34

      Зря он ушел из Зенита.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 6 июня 2018, 19:44

      про кого это он..?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +487

      Alejandrrro 6 июня 2018, 18:23

      Лол, какая Лига чемпионов. В таблицу РФПЛ заглядывал хоть?

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +493

      iBragim2102 6 июня 2018, 18:19

      В какой лиги чемпионов, ты же из зенита ушел?!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2316

      кошмарик > iBragim2102 6 июня 2018, 18:23

      включи мозг! значит были предложения от команд играющих в ЛЧ

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +493

      iBragim2102 > кошмарик 7 июня 2018, 13:55

      Он про зенит говорит, кому нужен старпёр в лч?!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8832

      vladik12 6 июня 2018, 18:11

      Ой, не надо из себя лишенца строить. Тошнит от таких заявлений.
      Бедненький, несчастный.

      1
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