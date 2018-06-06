Кришито – о возвращении в «Дженоа»: «Я отказался от больших денег и возможности играть в Лиге чемпионов»

Защитник «Дженоа» Доменико Кришито поделился радостью от возвращения в генуэзский клуб. Также итальянец сказал, что у него остались хорошие воспоминания о России, где он в течение семи лет выступал за «Зенит».

«Я очень счастлив вернуться сюда через семь лет. Я разговаривал с президентом, и он хочет создать хорошую команду. Уверен, что он будет вкладывать в нее деньги. Главное – выходить на поле и отдавать 100%. Это то, чего хотят наши болельщики.

Было не сложно вернуться, это был мой выбор. Я отказался от большого количества денег и возможности сыграть в Лиге чемпионов. Я выбрал Геную.

Я доволен своим выбором, и я сделал бы это еще раз. Я принял трудное решение семь лет назад, но я всегда говорил, что вернусь.

В России я провел семь прекрасных лет, играл с такими важными игроками, как Халк и Аксель Витсель. У меня остались красивые воспоминания. Болельщики чудесно меня приветствовали.

В «Дженоа» я могу принести свою страсть и способность заставить людей понять, что значит играть за этот клуб», – сказал Кришито.