Гвардиола – об обвинении в расизме со стороны Туре: «Я не собираюсь это комментировать»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не стал вступать в перепалку с бывшим полузащитником команды Яя Туре, который обвинил испанца в расизме.

«Я не собираюсь это комментировать. Мне нечего сказать», – заявил Гвардиола.

Туре может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед» или «Вест Хэме».

Туре: «Гвардиола был жесток ко мне. Не из-за моего ли цвета кожи?»