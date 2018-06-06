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    Гвардиола – об обвинении в расизме со стороны Туре: «Я не собираюсь это комментировать»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не стал вступать в перепалку с бывшим полузащитником команды Яя Туре, который обвинил испанца в расизме.

    «Я не собираюсь это комментировать. Мне нечего сказать», – заявил Гвардиола.

    Туре может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед» или «Вест Хэме».

    Туре: «Гвардиола был жесток ко мне. Не из-за моего ли цвета кожи?»

    Источник: Sport.es

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    06.06.2018 10:53
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 6 июня 2018, 12:53

      Ну реально же, это не первый прецедент Яя Туре на почве расизма, он еще в игре Москве с ЦСКА жаловался, вообще это уже выглядит как будто
      Яя Туре - самый обиженный нигер на земле, бедненький пожалей те его.

      0
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      Рейтинг: +254

      Vagner44 6 июня 2018, 12:20

      я начинаю все больше и больше уважать Гвардиолу)

      2
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      Рейтинг: +551

      Denis SPb 6 июня 2018, 11:07

      Правильно!
      Туре сам расист - что это он постоянно придирается к людям другого цвета кожи?

      2
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