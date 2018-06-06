Гвардиола – об обвинении в расизме со стороны Туре: «Я не собираюсь это комментировать»

Ну реально же, это не первый прецедент Яя Туре на почве расизма, он еще в игре Москве с ЦСКА жаловался, вообще это уже выглядит как будто
Яя Туре - самый обиженный нигер на земле, бедненький пожалей те его.
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не стал вступать в перепалку с бывшим полузащитником команды Яя Туре, который обвинил испанца в расизме.
«Я не собираюсь это комментировать. Мне нечего сказать», – заявил Гвардиола.
Туре может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед» или «Вест Хэме».
Туре: «Гвардиола был жесток ко мне. Не из-за моего ли цвета кожи?»