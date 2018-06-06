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    Кержаков: «Уверен, что Россия выйдет из группы на ЧМ»

    Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков поделился мнением о шансах россиян на выход из группы на ЧМ.

    «Две последние товарищеские игры показали, что наша сборная, видимо, будет играть в четыре защитника. Будет действовать по схеме 4-4-1-1. В любом случае, ответы на многие вопросы мы получим 25 июня, после матча с Уругваем.

    Но лично у меня оптимистичное настроение перед чемпионатом мира. Уверен, наша сборная сумеет выйти из группы», – сказал Кержаков.

    Мутко: «У сборной России нет побед в 2018 году? Ничего страшного. Она стремится, желает, хочет»

    Источник: ТАСС

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    06.06.2018 01:57
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +915

      спанчес 6 июня 2018, 13:57

      ну конечно выйдет, только не в 1-8 финапла а в аут с 4 места

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 6 июня 2018, 11:59

      ну что дало повод для такого оптимизма? может один удар в створ за два матча? или серия без побед из семи игр?

      3
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    • ...
      Рейтинг: +100731

      zigbert 6 июня 2018, 10:22

      Очень оптимистично.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 6 июня 2018, 09:48

      Сборная России будет играть по схеме 1-6-4-0

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +915

      спанчес > vladimir-7 6 июня 2018, 13:58

      а итогновое место в таблице будет выглядывать так: 4.0 0 3 0-7 0

      0
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      Рейтинг: +759

      sevsor 6 июня 2018, 09:05

      Господин Кержаков, очень хотелось бы знать на чём основана ваша уверенность, уж не на такой же уверенности , какая была 4 года назад, где вы "блистали" на полях Бразилии...мы тогда тоже были уверены, что уж эту группу вы пройдёте! Вспомнили, чем всё кончилось?))))

      4
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    • ...
      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 6 июня 2018, 07:41

      Второй Фурсенка,млин...))

      4
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      Рейтинг: +17774

      paracetamol 6 июня 2018, 06:45

      Саша, не позорься такими мнениями. Ты же знаешь, что это неправда.

      5
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 6 июня 2018, 06:39

      О сборной России по футболу на протяжении всей её истории только и разговоры, выйдет из группы или нет ? Так и живём от турнира к турниру этими разговорами и надеждами. Про игру говорить не приходится, сплошной мат...

      2
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    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 6 июня 2018, 02:20

      Интересно, из чего такая уверенность вытекает?

      5
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