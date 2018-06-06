Кержаков: «Уверен, что Россия выйдет из группы на ЧМ»

Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков поделился мнением о шансах россиян на выход из группы на ЧМ.

«Две последние товарищеские игры показали, что наша сборная, видимо, будет играть в четыре защитника. Будет действовать по схеме 4-4-1-1. В любом случае, ответы на многие вопросы мы получим 25 июня, после матча с Уругваем.

Но лично у меня оптимистичное настроение перед чемпионатом мира. Уверен, наша сборная сумеет выйти из группы», – сказал Кержаков.

Мутко: «У сборной России нет побед в 2018 году? Ничего страшного. Она стремится, желает, хочет»