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    Мутко: «У сборной России нет побед в 2018 году? Ничего страшного. Она стремится, желает, хочет»

    Вице-премьер РФ Виталий Мутко поделился мнением о результатах сборной России.

    – В 2018 году у сборной ни одной победы. Что будет на чемпионате мира?

    – Ничего страшного. Не забывайте, против кого мы играли. Аргентина, Испания, Бразилия, Франция.

    – Австрия, Турция.

    – Австрия немцев обыграла! Вы посмотрите матч Бразилия – Хорватия. 80 минут футбола не было. Была перепасовка. Просто уровень мастерства у Бразилии и России разный. Они в конце за счет своего мастерства забили два мяча. На самом деле, сейчас все команды находятся под нагрузками. Это видно по результатам – 0:0, 1:0. Команда сейчас выходит из-под нагрузок...

    – То есть все будет в порядке?

    – У нас лучше команды нет. Она стремится, желает, хочет. Абсолютно уверен, что она отдаст все, что умеет.

    Ургант начал акцию в поддержку Черчесова. Она называется «Усы надежды»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.06.2018 01:18
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 6 июня 2018, 11:52

      от него и не ожидал ничего другого услышать. тяжелый случай.

      2
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      Рейтинг: +100731

      zigbert 6 июня 2018, 10:13

      Мутко из любой ситуации найдет выход. Наш прораб всегда бодр и энергичен.

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 6 июня 2018, 09:53

      Стремится, желает, хочет, а никто не даёт...

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 6 июня 2018, 09:42

      Ну всё, понесло говно по трубам.

      1
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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 6 июня 2018, 09:31

      Мутко -сказывается твоё птэушное образование!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 6 июня 2018, 09:28

      А что вы на Мутко то наезжаете? Что он виноват, что он-полный дурак? Виноват тот, кто посчитал что моторист речного флота, лучше всех разбирается в этой игре и поставивший этого клоуна. А потом и всем спортом руководить поставил. Результат известен...Теперь он главный строитель. И нехер удивляться если теперь дома, крышами вниз строить будут..Спасибо Вова!

      3
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      Рейтинг: +976

      г.Онега 6 июня 2018, 09:24

      Зачем ,ну зачем ему задавать вопросы про футбол,про Сборную ?? оставьте этого вредителя футбола в покоя ,пусть стройками занимается (хотя там так будет, мы построим небоскреб, но через не сколько лет, не чего страшного одноэтажное здание тоже считается зданием)))) )

      0
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      Рейтинг: +4934

      polt 6 июня 2018, 09:15

      Все хорошо, прекрасная Мудила, все хорошо, все хорошо!

      4
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      Рейтинг: +4934

      polt 6 июня 2018, 08:50

      УРОД¡

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +11477

      alex1951 6 июня 2018, 08:25

      И он еще,сук... ,издевается!
      На кол ,смерда!

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