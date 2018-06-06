Мутко: «У сборной России нет побед в 2018 году? Ничего страшного. Она стремится, желает, хочет»

Вице-премьер РФ Виталий Мутко поделился мнением о результатах сборной России.

– В 2018 году у сборной ни одной победы. Что будет на чемпионате мира?

– Ничего страшного. Не забывайте, против кого мы играли. Аргентина, Испания, Бразилия, Франция.

– Австрия, Турция.

– Австрия немцев обыграла! Вы посмотрите матч Бразилия – Хорватия. 80 минут футбола не было. Была перепасовка. Просто уровень мастерства у Бразилии и России разный. Они в конце за счет своего мастерства забили два мяча. На самом деле, сейчас все команды находятся под нагрузками. Это видно по результатам – 0:0, 1:0. Команда сейчас выходит из-под нагрузок...

– То есть все будет в порядке?

– У нас лучше команды нет. Она стремится, желает, хочет. Абсолютно уверен, что она отдаст все, что умеет.

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