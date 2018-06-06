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  • Мутко: «У сборной России нет побед в 2018 году? Ничего страшного. Она стремится, желает, хочет»

Мутко: «У сборной России нет побед в 2018 году? Ничего страшного. Она стремится, желает, хочет»

6 июня 2018, 01:18
12

Вице-премьер РФ Виталий Мутко поделился мнением о результатах сборной России.

– В 2018 году у сборной ни одной победы. Что будет на чемпионате мира?

– Ничего страшного. Не забывайте, против кого мы играли. Аргентина, Испания, Бразилия, Франция.

– Австрия, Турция.

– Австрия немцев обыграла! Вы посмотрите матч Бразилия – Хорватия. 80 минут футбола не было. Была перепасовка. Просто уровень мастерства у Бразилии и России разный. Они в конце за счет своего мастерства забили два мяча. На самом деле, сейчас все команды находятся под нагрузками. Это видно по результатам – 0:0, 1:0. Команда сейчас выходит из-под нагрузок...

– То есть все будет в порядке?

– У нас лучше команды нет. Она стремится, желает, хочет. Абсолютно уверен, что она отдаст все, что умеет.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия Россия Мутко Виталий
Комментарии (12)
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1528249100
окончательно рехнулся
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Caniggia
1528262244
Козлина проворовавшаяся! Поставил главным тупого осла, готового всегда быть послушным и жирный зад его подлизывать.
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alex1951
1528262742
И он еще,сук... ,издевается! На кол ,смерда!
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polt
1528264205
УРОД¡
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polt
1528265719
Все хорошо, прекрасная Мудила, все хорошо, все хорошо!
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Чикомас
1528266539
А что вы на Мутко то наезжаете? Что он виноват, что он-полный дурак? Виноват тот, кто посчитал что моторист речного флота, лучше всех разбирается в этой игре и поставивший этого клоуна. А потом и всем спортом руководить поставил. Результат известен...Теперь он главный строитель. И нехер удивляться если теперь дома, крышами вниз строить будут..Спасибо Вова!
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САДЫЧОК
1528266684
Мутко -сказывается твоё птэушное образование!
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vladimir-7
1528267358
Ну всё, понесло говно по трубам.
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zigbert
1528269195
Мутко из любой ситуации найдет выход. Наш прораб всегда бодр и энергичен.
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OfaZavr
1528275121
от него и не ожидал ничего другого услышать. тяжелый случай.
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