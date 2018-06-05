Головин, Дзагоев, Смолов – в атаке сборной России на матч с Турцией

Стал известен состав сборной России на товарищеский матч с Турцией.

Россия: Акинфеев, Игнашевич, Кутепов, Жирков, Смольников, Газинский, Зобнин, Самедов, Головин, Дзагоев, Смолов.

Поединок состоится сегодня в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Начало – в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

twit text — Сборная России (@TeamRussia) 5 июня 2018 г.

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