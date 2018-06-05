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    Головин, Дзагоев, Смолов – в атаке сборной России на матч с Турцией

    Стал известен состав сборной России на товарищеский матч с Турцией.

    Россия: Акинфеев, Игнашевич, Кутепов, Жирков, Смольников, Газинский, Зобнин, Самедов, Головин, Дзагоев, Смолов.

    Поединок состоится сегодня в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Начало – в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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    Источник: РФС

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    05.06.2018 18:00
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +17

      Алексей1999999 5 июня 2018, 19:51

      я один не понимаю почему Ал. Миранчук не играет?

      0
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 5 июня 2018, 18:58

      Убрал, наконец, Граната! Ух... Может, что теперь и получится? И реализуются внутренние резервы Самедова и Дзагоева, которые видел только тренерский штаб?

      Саламыч, верим!!! С трудом, трижды переплюнув через левое плечо, но мы всё-таки патриоты своей страны! :-)))

      0
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      Рейтинг: +834

      val-berezko 5 июня 2018, 18:56

      Кураж-это как в войну в атаку ходили-по сотке фронтовых и на убой.

      0
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      Рейтинг: +105

      Ден Батонг 5 июня 2018, 18:50

      Черчесов если бы была возможность 11 вратарей в состав сборной поставил...

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      Рейтинг: +1289

      каа 5 июня 2018, 18:44

      И самое обидное то, что если вдруг сами игроки поймают кураж - что то выиграют - выйдут из группы ....Мутко и Ко ...будут кричать что это их и тренера заслуга...(((

      0
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      Рейтинг: +1289

      каа 5 июня 2018, 18:42

      С каждым разом убеждаюсь что у руля сборной случайный проходящий....опять внушительная тасовка состава...что говорит об отсутствии концепции....о непонимании что делать?!...(((

      1
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      Рейтинг: +1904

      Artemka69 5 июня 2018, 18:40

      Тут все ясно!!Расходимся))

      3
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      Рейтинг: +2606

      Freyk 5 июня 2018, 18:39

      Миранчук, Кузяев своей игрой в этом сезоне заслужили попадание в состав.

      1
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 5 июня 2018, 18:33

      опять кутепов......... у чабана свет клином сошелся на нем что ли ?

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      Рейтинг: +2606

      Freyk > 84aivengo 5 июня 2018, 18:37

      Так он это, других не вызвал...

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      Рейтинг: +3204

      RotBerg 5 июня 2018, 18:22

      Кутепов... два пропустим, забьем ли..

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