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    Ледяхов: «В России нет игроков, достойных носить футболку сборной? Я так не говорил, мои слова перевернули»

    Главный тренер «Ахмата» Игорь Ледяхов заявил, что его слова о сборной России испанскому изданию EFE неправильно перевели.

    – Когда вы дали это интервью?

    – Во второй половине апреля, когда мы играли на выезде с «Локомотивом» и «Спартаком». Поговорили с испанским корреспондентом, который работает в Москве.

    – Вы действительно сказали, что в России нет игроков, достойных носить футболку сборной?

    – Нет, такого я естественно не говорил, мои слова перевернули. Насколько понимаю, это неправильный перевод с испанского. Я сказал, что игроки невысокого уровня, а они написали, что нет достойных. Буду выяснять, почему это произошло.

    Ледяхов: «Ни один российский игрок не достоин носить футболку сборной. У нас потерянное поколение»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.06.2018 13:11
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +100731

      zigbert 4 июня 2018, 12:26

      Вот теперь и будем думать кто прав, кто нет?

      2
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    • ...
      Рейтинг: +493

      iBragim2102 4 июня 2018, 02:10

      Достойных на самом деле нет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 3 июня 2018, 19:53

      Ну, штук 5 наберется я думаю.

      0
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      Рейтинг: +5858

      AtticusFinch 3 июня 2018, 15:49

      "Трудности перевода"))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1212

      fanchik 3 июня 2018, 15:14

      Испанский журналист перевел смысл абсолютно верно

      4
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      Рейтинг: +834

      val-berezko 3 июня 2018, 14:53

      За время правления нынешнего президиума РПФЛ можно было найти пути ,воспитать и создать успешные сборные всех возрастов. В СССР была сборная-не Бразилия, конечно,но призы брали и в седьмом десятке не были. Профессионалам не дают работать.Ставят жимудьков. Фетисов-профессионал-не устроил,так его в депутаты,что бы не обижался.

      0
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 3 июня 2018, 13:49

      Сути то это не меняет, ведь игроки невысокого уровня все равно недостойны одевать футболку своей национальной сборной. Про потерянное поколение ведь не изменил слов... Слова главного тренера команды которая для сборной ни одного игрока не подготовила... Вы в википедию зайдете и посмотрите какой путь проделал Кузяев и все станет ясно

      0
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      Рейтинг: +6856

      Антибиотик 3 июня 2018, 13:48

      Из расширенного списка можно составить не плохую сборную, но для этого нужно поменять никчемного Черчесова. Когда команда тренируется два года, а на каждый матч выходит разный состав, где нет сыгранных игроков и никто не знает, что ему делать и на какой позиции, то это просто тренерский провал. На замену выпускают Дзюбу, ему на ход даёт пас Миранчук, а у Дзюбы даже мысли нет выйти на этот мяч. И так во всех линиях.

      4
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      Рейтинг: +91

      бей-забей > Антибиотик 3 июня 2018, 20:55

      Полностью согласен.

      0
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      Рейтинг: +355

      kvm5 3 июня 2018, 13:38

      услышали как знали

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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 3 июня 2018, 13:27

      А зачем оправдываться? Ледяхов сказал правду

      3
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