Ледяхов: «В России нет игроков, достойных носить футболку сборной? Я так не говорил, мои слова перевернули»

Главный тренер «Ахмата» Игорь Ледяхов заявил, что его слова о сборной России испанскому изданию EFE неправильно перевели.

– Когда вы дали это интервью?

– Во второй половине апреля, когда мы играли на выезде с «Локомотивом» и «Спартаком». Поговорили с испанским корреспондентом, который работает в Москве.

– Вы действительно сказали, что в России нет игроков, достойных носить футболку сборной?

– Нет, такого я естественно не говорил, мои слова перевернули. Насколько понимаю, это неправильный перевод с испанского. Я сказал, что игроки невысокого уровня, а они написали, что нет достойных. Буду выяснять, почему это произошло.

Ледяхов: «Ни один российский игрок не достоин носить футболку сборной. У нас потерянное поколение»