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  • Ледяхов: «В России нет игроков, достойных носить футболку сборной? Я так не говорил, мои слова перевернули»

Ледяхов: «В России нет игроков, достойных носить футболку сборной? Я так не говорил, мои слова перевернули»

3 июня 2018, 13:11
12

Главный тренер «Ахмата» Игорь Ледяхов заявил, что его слова о сборной России испанскому изданию EFE неправильно перевели.

– Когда вы дали это интервью?

– Во второй половине апреля, когда мы играли на выезде с «Локомотивом» и «Спартаком». Поговорили с испанским корреспондентом, который работает в Москве.

– Вы действительно сказали, что в России нет игроков, достойных носить футболку сборной?

– Нет, такого я естественно не говорил, мои слова перевернули. Насколько понимаю, это неправильный перевод с испанского. Я сказал, что игроки невысокого уровня, а они написали, что нет достойных. Буду выяснять, почему это произошло.

Ледяхов: «Ни один российский игрок не достоин носить футболку сборной. У нас потерянное поколение»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Ахмат Россия Ледяхов Игорь
Комментарии (12)
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спанчес
1528021024
не сы правильно ты все сказал
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BRO_football
1528021672
А зачем оправдываться? Ледяхов сказал правду
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kvm5
1528022320
услышали как знали
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Антибиотик
1528022934
Из расширенного списка можно составить не плохую сборную, но для этого нужно поменять никчемного Черчесова. Когда команда тренируется два года, а на каждый матч выходит разный состав, где нет сыгранных игроков и никто не знает, что ему делать и на какой позиции, то это просто тренерский провал. На замену выпускают Дзюбу, ему на ход даёт пас Миранчук, а у Дзюбы даже мысли нет выйти на этот мяч. И так во всех линиях.
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val-berezko
1528026813
За время правления нынешнего президиума РПФЛ можно было найти пути ,воспитать и создать успешные сборные всех возрастов. В СССР была сборная-не Бразилия, конечно,но призы брали и в седьмом десятке не были. Профессионалам не дают работать.Ставят жимудьков. Фетисов-профессионал-не устроил,так его в депутаты,что бы не обижался.
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fanchik
1528028044
Испанский журналист перевел смысл абсолютно верно
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ArReal
1528030144
"Трудности перевода"))
Ответить
Тraumtanzеr
1528044813
Ну, штук 5 наберется я думаю.
Ответить
iBragim2102
1528067418
Достойных на самом деле нет.
Ответить
zigbert
1528104411
Вот теперь и будем думать кто прав, кто нет?
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