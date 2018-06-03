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    Ледяхов: «Ни один российский игрок не достоин носить футболку сборной. У нас потерянное поколение»

    Главный тренер «Ахмата» Игорь Ледяхов поговорил о сборной России. По мнению специалиста, ни один действующий игрок команды не достоин попадания в нее.

    «В нашей стране есть опасения по поводу перспектив сборной на домашнем чемпионате мира. Они обоснованы. Нет в России футболистов, которые были бы достойны носить форму сборной. Если в нападение еще можно кого-то найти, то в обороне лучшим является 40-летний.

    После распада СССР начался сложный период: не было ни школ, ни нормальных условий для футбола. В итоге сейчас у нас получилось потерянное поколение. Кроме того, наших игроков испортили деньги, которые не соответствуют качеству показываемого футбола», – заявил Ледяхов в интервью EFE.

    Тренер в качестве игрока провел девять матчей за сборную России.

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.06.2018 10:54
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    Комментарии47
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      Рейтинг: +196

      юрий николаевич 4 июня 2018, 13:30

      СМИ как всегда переврали, он говорил что у нас игроки невысокого уровня поэтому ожидать от них каких либо достижений не приходиться.

      0
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      Рейтинг: +100731

      zigbert 4 июня 2018, 11:49

      Рассуждать об этих проблемах можно долго. Все это отражается уровнем развития футбола в нашей стране.Обучение и выращивание молодых футболистов, длительный процесс. И здесь мы пошли не по тому пути. Нужны новые методики обучения.

      1
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      Рейтинг: +1592

      koli4ka 3 июня 2018, 17:28

      Раз никто не достоин носить футьболку,на саудитов выйдем с голым торсом,в трусах и на босу ногу,идёт???

      0
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      Рейтинг: +1311

      Taps 3 июня 2018, 14:59

      " ... у нас получилось потерянное поколение."
      А оно никогда и не находилось, страна не футбольная.

      1
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      Рейтинг: +11477

      alex1951 > Taps 3 июня 2018, 19:29

      Это шутка такая?
      жаль тогда тебя.
      ты не видел ЧМ 1966 года.это раз
      финал ЧЕ 1964 испания-ссср.это два
      ОИ 1988 финал ссср-бразилия.это три
      финал 1988 ЧЕ ссср-голландия.это четыре....и лишь спустя 20 лет
      ЧЕ 2008 что то замерцало - бронза....но чипсоеды ,,зазвездились..
      и пошло и поехало...

      0
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      Рейтинг: +11477

      alex1951 3 июня 2018, 14:18

      Ледяхов молодец!
      Сказал то,что должны были сказать ,
      известные в футболе лица,но только рангом повыше..
      Так все и есть.
      Прислушаются? Вряд ли.
      Главное ,что сытно живется,войны ,вот нету,
      А чё вы все хочите?Шобы бабки были и футбол приличный? Нет-с ,батеньки, шоот одно ,или бабки или футьбол...лютче бабки,за бабки можна все!

      2
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      Рейтинг: +17849

      ilichkadr 3 июня 2018, 13:02

      Игорь Ледяхов: "Я не говорил, что в России нет футболистов, достойных носить футболку сборной". Мои слова перевернули. Насколько понимаю, это неправильный перевод с испанского. Я сказал, что игроки невысокого уровня, а они написали, что нет достойных. А чё по-русски сказать слабо?

      0
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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 3 июня 2018, 12:58

      Во-первых заголовок опять не соответствует содержанию!
      Во-вторых я бы напомнил, что бронзу Евро 2008 взяли именно те игроки, которые готовились (воспитывались) в 90-е, т.е. как раз в тот самый "сложный период" так драматично описанный г-ном Ледяховым!
      Когда я работал в 90-е на одном из ТВ-каналов, наш шеф программ любил повторять: "Вы занимаетесь любимым делом, и ещё за это деньги получаете! Так делайте свою работу качественно!" Такое отношение к своему ТРУДУ должно быть и у наших футболистов. И времена, абсолютно не главный критерий для оценки подготовки игроков.

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      Рейтинг: +915

      спанчес > Bivaliy67 3 июня 2018, 13:25

      нахрена ты ледяхова говном обозвал

      0
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      ...
      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 > спанчес 3 июня 2018, 15:02

      С таким убогим взглядом, любой текст душе печален...

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      Рейтинг: +113

      larin80 > спанчес 3 июня 2018, 18:53

      +++)))

      1
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      ...
      Рейтинг: +915

      спанчес > Bivaliy67 3 июня 2018, 20:25

      ладно плюсик тебе за ЧЮ

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 3 июня 2018, 12:45

      Точно. К домашнему чемпионату мира мы подошли ни с чем.

      2
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      ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > APchelov 3 июня 2018, 12:48

      зато стадионов понастроили аэропортов гостиниц только куда и кому они будут нужны после ЧМ

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      ...
      Рейтинг: +11477

      alex1951 > Garrincha58 3 июня 2018, 14:25

      Куда?
      Продадут за миллион сто тысяч миллиардов кому нипуть)))
      С этим ,,купи-продай,, у них получше ,чем с футболом.....
      кстати ,Мудистова подключат ,он теперь ГлавСтройРос!

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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 3 июня 2018, 12:34

      надо ужесточить лимит и поднять зп игрокам и в сборной будут играть одни иностранцы

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > серега кашин 3 июня 2018, 12:42

      шутишь!?

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      Рейтинг: +23534

      Мары 3 июня 2018, 12:32

      Чтобы сделать что то хорошее, надо понять, что именно ты хочешь.
      Лозунги и штампы от Фурсенко и Мутко уже приелись.Должна быть абсолютно понятная программа по переходу от мальчишек к юниорам, от юниоров к молодёжке, от молодёжки во взрослый футбол.
      Стиль в командах где играют, может быть и разный, но в сборной должен быть один правильно выбранный вектор, доведённый до автоматизма.Примеров много искать не надо.Именно так формируются все сборные Германии.Причём всех возрастов.

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