Ледяхов: «Ни один российский игрок не достоин носить футболку сборной. У нас потерянное поколение»

Главный тренер «Ахмата» Игорь Ледяхов поговорил о сборной России. По мнению специалиста, ни один действующий игрок команды не достоин попадания в нее.

«В нашей стране есть опасения по поводу перспектив сборной на домашнем чемпионате мира. Они обоснованы. Нет в России футболистов, которые были бы достойны носить форму сборной. Если в нападение еще можно кого-то найти, то в обороне лучшим является 40-летний.

После распада СССР начался сложный период: не было ни школ, ни нормальных условий для футбола. В итоге сейчас у нас получилось потерянное поколение. Кроме того, наших игроков испортили деньги, которые не соответствуют качеству показываемого футбола», – заявил Ледяхов в интервью EFE.

Тренер в качестве игрока провел девять матчей за сборную России.