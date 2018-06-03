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  • Ледяхов: «Ни один российский игрок не достоин носить футболку сборной. У нас потерянное поколение»

Ледяхов: «Ни один российский игрок не достоин носить футболку сборной. У нас потерянное поколение»

3 июня 2018, 10:54
48

Главный тренер «Ахмата» Игорь Ледяхов поговорил о сборной России. По мнению специалиста, ни один действующий игрок команды не достоин попадания в нее.

«В нашей стране есть опасения по поводу перспектив сборной на домашнем чемпионате мира. Они обоснованы. Нет в России футболистов, которые были бы достойны носить форму сборной. Если в нападение еще можно кого-то найти, то в обороне лучшим является 40-летний.

После распада СССР начался сложный период: не было ни школ, ни нормальных условий для футбола. В итоге сейчас у нас получилось потерянное поколение. Кроме того, наших игроков испортили деньги, которые не соответствуют качеству показываемого футбола», – заявил Ледяхов в интервью EFE.

Тренер в качестве игрока провел девять матчей за сборную России.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Ахмат Россия Ледяхов Игорь
Комментарии (48)
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vladik12
1528012764
Хорошо, что у нас есть в футболе люди, способные называть вещи своими именами. Если мы ничего не стоим, то так и надо говорить. Респект Льду.
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Боцман59rus
1528013615
Сказал по делу ...в клубе "очевидных капитанов" пополнение... - Один вопрос: а что выиграл Ледяхов со сборной, вызывавшийся в нее по большим праздникам?))) ...и как назвать его поколение? ...поколение отказников, вечно саботирующих и пишущих письма.
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Обер-КанцлерЪ
1528013680
Чтобы решить проблему - сначала надо признать её наличие, это первый шаг. Наконец-то хоть кто-то озвучил это!
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Vickont
1528014018
Уж не Ледяхову говорить про сборную! Пусть сначала вспомнит себя, и результат той сборной на ЧМ 94
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ЮНик
1528015612
Ледяхов прав на все сто!!! Это не сборная, а сборище самовлюбленных, возомнивших себя "звездами" и получающих ни за что абсолютно незаслуженные и незаработанные сумасшедшие деньги. Европейские клубы как лакмусовая бумажка. Эти "звёзды" там и нах не нужны!!! В сериале "Вне игры" довольно честно показана вся гниль российского "футбола".
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OfaZavr
1528017071
ну вот неприкрытая правда, без приукрас и неоправданного оптимизма. но думаю при грамотном тренере и этих игроков можно заставить нормально заиграть.
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1528017604
Спасибо Мутко и Фурсенко.
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insider_retro
1528017667
Откуда в сборной возьмутся достойные игроки, когда в клубах их никто не готовит должным образом!.. В том числе и такие крупные специалисты, как Ледяхов и ему подобные... А то поколение потерянное...
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Мары
1528018333
Чтобы сделать что то хорошее, надо понять, что именно ты хочешь. Лозунги и штампы от Фурсенко и Мутко уже приелись.Должна быть абсолютно понятная программа по переходу от мальчишек к юниорам, от юниоров к молодёжке, от молодёжки во взрослый футбол. Стиль в командах где играют, может быть и разный, но в сборной должен быть один правильно выбранный вектор, доведённый до автоматизма.Примеров много искать не надо.Именно так формируются все сборные Германии.Причём всех возрастов.
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Bivaliy67
1528019901
Во-первых заголовок опять не соответствует содержанию! Во-вторых я бы напомнил, что бронзу Евро 2008 взяли именно те игроки, которые готовились (воспитывались) в 90-е, т.е. как раз в тот самый "сложный период" так драматично описанный г-ном Ледяховым! Когда я работал в 90-е на одном из ТВ-каналов, наш шеф программ любил повторять: "Вы занимаетесь любимым делом, и ещё за это деньги получаете! Так делайте свою работу качественно!" Такое отношение к своему ТРУДУ должно быть и у наших футболистов. И времена, абсолютно не главный критерий для оценки подготовки игроков.
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