Семенов: «Если будем играть как в первые полчаса с Австрией, на ЧМ-2018 у нас все будет хорошо»

Защитник сборной России Андрей Семенов выразил уверенность, что команда сможет достойно выступить на домашнем чемпионате мира. Также он признался, что все футболисты переживают за свое место в окончательной заявке на мундиаль.

«У нас нет сомнений в действиях главного тренера и в нашей работе. Если будем делать все так, как в первые 30 минут против австрийцев, у нас все будет хорошо на чемпионате мира.

Все переживают за свое место в заявке. Но личные интересы надо отодвинуть на второй план и думать о команде.

Никто не думает о невыходе из группы. Все думают, что выйдем», – сказал Семенов.