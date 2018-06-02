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    Семенов: «Если будем играть как в первые полчаса с Австрией, на ЧМ-2018 у нас все будет хорошо»

    Защитник сборной России Андрей Семенов выразил уверенность, что команда сможет достойно выступить на домашнем чемпионате мира. Также он признался, что все футболисты переживают за свое место в окончательной заявке на мундиаль.

    «У нас нет сомнений в действиях главного тренера и в нашей работе. Если будем делать все так, как в первые 30 минут против австрийцев, у нас все будет хорошо на чемпионате мира.

    Все переживают за свое место в заявке. Но личные интересы надо отодвинуть на второй план и думать о команде.

    Никто не думает о невыходе из группы. Все думают, что выйдем», – сказал Семенов.

    Источник: Sport24

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    02.06.2018 13:47
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +744

      кеша_КБ 2 июня 2018, 20:25

      - вас всех и хватит только на полчаса!...так что - усердно тренируйтесь строго на полчаса))), всё остальное время - вдевятером в обороне, десятый(Дзюба) на грани офсайда! ...в надежде на удачный отскок мяча...а там, глядишь - и выйдете из группы...Семёнов - стратег!!!)))

      0
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      Рейтинг: +834

      val-berezko 2 июня 2018, 19:17

      Первых полчаса как раз и не было. Что-то появилось во втором тайме,с учетом проведенных замен. По этим решениям видно что тренер не видит возможности игроков, их настрой и жажду победы(индивидуально у каждого). Миранчуки на подъеме-они победители им хочеться и дальше выигрывать. Самедов не скрывает горечи поражения в ЧР,Смолов -есть Смолов- ему дай и он забьет,а дать некому.Кто может дать сидит в запасе,а когда сидящий выходит меняют Смолова. Дур дом.!

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      Рейтинг: +379

      o33uk 2 июня 2018, 19:01

      А что было в первые полчаса?
      Кто-то понял. Как по мне наша сборная играла весь матч стабильно никак, тактика на матч ошибочная Жирков на лавку и Самедов тоже, Кузяева вообще не заметил, Игнашевич только порадовал на фоне этих бандерлогов смотрелся уверено как Акело.

      1
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 2 июня 2018, 18:57

      так вот вы о чём думаете вам лишь бы место иметь в команде а играть когда думать будете

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 2 июня 2018, 18:54

      поменьше болтать стоит, видели все вашу игру и в первые полчаса и во вторые, пешеходы-пофигисты)

      4
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      Рейтинг: +6979

      1bear 2 июня 2018, 18:31

      ...позорище,жополиз,молчал бы лучше...

      0
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 2 июня 2018, 18:27

      с такой игрой ничего вообще не светит

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      Рейтинг: +100730

      zigbert 2 июня 2018, 16:56

      Впереди Турция и хотя бы для поднятия настроения нужно обыграть ее.

      4
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ > zigbert 2 июня 2018, 19:24

      Обыграть Турцию? Этими каличами?
      Ну если только в карты или в города например)) или в балду, или в прятки... но в футбол???

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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 2 июня 2018, 16:11

      Да,ужжжжжжжжжжж!Наших с их могучей правдой,не задушишь,не убьёшь!)Похоже,желание попасть в основу переходит в стадию лизания черчесову.

      2
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      Рейтинг: +1167

      Caniggia 2 июня 2018, 14:57

      Кто нибудь хоть что нибудь увидел вразумительного в действиях сборной в первые пол часа матча? Исправно попешеходили, пока австрийцы спали, но нехотя заставили себя всё же потом немного побегать, что сразу стало приводить к созданию опасных моментов у наших ворот. Все 90 минут, включая первые пол часа, были стыдобой и позором для всей России.

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