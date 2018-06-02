Семенов: «Если будем играть как в первые полчаса с Австрией, на ЧМ-2018 у нас все будет хорошо»

- вас всех и хватит только на полчаса!...так что - усердно тренируйтесь строго на полчаса))), всё остальное время - вдевятером в обороне, десятый(Дзюба) на грани офсайда! ...в надежде на удачный отскок мяча...а там, глядишь - и выйдете из группы...Семёнов - стратег!!!)))
Защитник сборной России Андрей Семенов выразил уверенность, что команда сможет достойно выступить на домашнем чемпионате мира. Также он признался, что все футболисты переживают за свое место в окончательной заявке на мундиаль.
«У нас нет сомнений в действиях главного тренера и в нашей работе. Если будем делать все так, как в первые 30 минут против австрийцев, у нас все будет хорошо на чемпионате мира.
Все переживают за свое место в заявке. Но личные интересы надо отодвинуть на второй план и думать о команде.
Никто не думает о невыходе из группы. Все думают, что выйдем», – сказал Семенов.