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  • Семенов: «Если будем играть как в первые полчаса с Австрией, на ЧМ-2018 у нас все будет хорошо»

Семенов: «Если будем играть как в первые полчаса с Австрией, на ЧМ-2018 у нас все будет хорошо»

2 июня 2018, 13:47
18

Защитник сборной России Андрей Семенов выразил уверенность, что команда сможет достойно выступить на домашнем чемпионате мира. Также он признался, что все футболисты переживают за свое место в окончательной заявке на мундиаль.

«У нас нет сомнений в действиях главного тренера и в нашей работе. Если будем делать все так, как в первые 30 минут против австрийцев, у нас все будет хорошо на чемпионате мира.

Все переживают за свое место в заявке. Но личные интересы надо отодвинуть на второй план и думать о команде.

Никто не думает о невыходе из группы. Все думают, что выйдем», – сказал Семенов.

Источник: Sport24
Чемпионат мира Россия Австрия Семенов Андрей
Комментарии (18)
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mialkov
1527936681
А что такое было сделано в первые полчаса? Походили с мячом, пока австрийцы просыпались?
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ВетеR
1527936785
Андрей Семёнов,Вы болван!! Очень жаль...
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ZENIT84,
1527939369
вот же идиот))) первые пол часа 0 ударов ))))с такой игрой вас мой сосед алкаш со своими соплеменниками разнесёт))))
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Федя Кабак
1527940393
Клоунада прям)Лучше молчи)
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Caniggia
1527940665
Кто нибудь хоть что нибудь увидел вразумительного в действиях сборной в первые пол часа матча? Исправно попешеходили, пока австрийцы спали, но нехотя заставили себя всё же потом немного побегать, что сразу стало приводить к созданию опасных моментов у наших ворот. Все 90 минут, включая первые пол часа, были стыдобой и позором для всей России.
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zigbert
1527947787
Впереди Турция и хотя бы для поднятия настроения нужно обыграть ее.
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серега кашин
1527953247
с такой игрой ничего вообще не светит
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OfaZavr
1527954876
поменьше болтать стоит, видели все вашу игру и в первые полчаса и во вторые, пешеходы-пофигисты)
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Полная Канистра
1527955026
так вот вы о чём думаете вам лишь бы место иметь в команде а играть когда думать будете
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val-berezko
1527956235
Первых полчаса как раз и не было. Что-то появилось во втором тайме,с учетом проведенных замен. По этим решениям видно что тренер не видит возможности игроков, их настрой и жажду победы(индивидуально у каждого). Миранчуки на подъеме-они победители им хочеться и дальше выигрывать. Самедов не скрывает горечи поражения в ЧР,Смолов -есть Смолов- ему дай и он забьет,а дать некому.Кто может дать сидит в запасе,а когда сидящий выходит меняют Смолова. Дур дом.!
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