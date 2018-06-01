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    Мирзов: «Руководство «Тосно» совершенно не причастно к победе в Кубке России»

    Полузащитник «Ростова» Резиуан Мирзов, который прошлый сезон заканчивал в составе «Тосно», рассказал о долгах клуба из Ленинградской области перед футболистами.

    «Руководство не предпринимает шагов, чтобы команда вообще продолжала существование.

    Когда мы выиграли Кубок, они с нами праздновали, хотя совершенно не причастны к этой победе. Сначала они обещали нам закрыть все долги до финала Кубка, потом – до 15 мая. Уже начинается лето, а нам все еще не вернули деньги.

    Идут слухи, что клуб закроется и нам вообще ничего не отдадут, а у руководства все хорошо. Ничего святого у них нет, если они так оставляют нас, заработавших деньги кровью и потом.

    Лучше вообще ничего не говорить, чем врать», – сказал Мирзов.

    Ранее сообщалось, что футболисты «Тосно» готовы обратиться к Президенту РФ Владимиру Путину.

    Источник: Чемпионат.ком

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    01.06.2018 10:16
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +744

      кеша_КБ 1 июня 2018, 20:05

      - единственный исторический момент в истории с "Тосно" - это даже ни победа по пенальти у Спартака, а то , что команда на грани банкротства выиграла соревнование за кубок России, и при этом вылетела в ........пууууууууууу! "Озёрные", помогли бы "утопающим"!, денег-то у вас немерено...и вся страна об этом знает!!!, и на выборах 18 марта весь коллектив "Тосно" за вас проголосовал!, но видно - напрасно.....и Фурсенко всех "порвал"..., кстати - "озёрный"....Приношу извинения за эмоции, ...играйте в футбол!!!, не за деньги и славу, играйте бесплатно!, за любовь к футболу!, как "Тосно"....

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      Рейтинг: +12332

      Вомбат 1 июня 2018, 16:37

      Ничего странного. Клуб в ФНЛ имел бюджет 4 млн, а выйдя в РФПЛ, усилил состав и заявил 10 млн. Однако в декабре зимой компания Форт Груп подсчитала убытки от санкций и прекратила финансирование Тосно, причем на тот момент было потрачено меньше трети бюджета. 3 млн евро от продажи нападающих (из-за чего Тосно вылетело из РФПЛ ) позволили протянуть до марта, а в марте бюджет Тосно был на нуле. Ленобласть оплачивала расходы команды до концы чемпионата, зарплату за март и погасила долги троим, которые ушли в мае. В бюджете области больше резервов нет, продавать еще игроков - то же самое, что ликвидировать команду. Тосно подало на лицензирование в ПФЛ, где нужен всего миллион евро в год, но и его Ленобласть найти не может. Все это я предсказывал еще в декабре, и из того, что я предсказывал не сбылось пока только одно - официальное банкротство. Оно произойдет в начале июля, когда клуб не пройдет лицензирование в ПФЛ.

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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 1 июня 2018, 13:05

      Странно все это конечно, клуб вполне обоснованно вышел в РПЛ, продавал игроков в Зенит, Динамо,, а тут херак и денег не.

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      Рейтинг: +1236

      омск55 1 июня 2018, 12:17

      Вот так всегда начальство в шоколаде а работяги в жо.....

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