Мирзов: «Руководство «Тосно» совершенно не причастно к победе в Кубке России»

Полузащитник «Ростова» Резиуан Мирзов, который прошлый сезон заканчивал в составе «Тосно», рассказал о долгах клуба из Ленинградской области перед футболистами.

«Руководство не предпринимает шагов, чтобы команда вообще продолжала существование.

Когда мы выиграли Кубок, они с нами праздновали, хотя совершенно не причастны к этой победе. Сначала они обещали нам закрыть все долги до финала Кубка, потом – до 15 мая. Уже начинается лето, а нам все еще не вернули деньги.

Идут слухи, что клуб закроется и нам вообще ничего не отдадут, а у руководства все хорошо. Ничего святого у них нет, если они так оставляют нас, заработавших деньги кровью и потом.

Лучше вообще ничего не говорить, чем врать», – сказал Мирзов.

Ранее сообщалось, что футболисты «Тосно» готовы обратиться к Президенту РФ Владимиру Путину.