Мирзов: «Руководство «Тосно» совершенно не причастно к победе в Кубке России»

- единственный исторический момент в истории с "Тосно" - это даже ни победа по пенальти у Спартака, а то , что команда на грани банкротства выиграла соревнование за кубок России, и при этом вылетела в ........пууууууууууу! "Озёрные", помогли бы "утопающим"!, денег-то у вас немерено...и вся страна об этом знает!!!, и на выборах 18 марта весь коллектив "Тосно" за вас проголосовал!, но видно - напрасно.....и Фурсенко всех "порвал"..., кстати - "озёрный"....Приношу извинения за эмоции, ...играйте в футбол!!!, не за деньги и славу, играйте бесплатно!, за любовь к футболу!, как "Тосно"....
Полузащитник «Ростова» Резиуан Мирзов, который прошлый сезон заканчивал в составе «Тосно», рассказал о долгах клуба из Ленинградской области перед футболистами.
«Руководство не предпринимает шагов, чтобы команда вообще продолжала существование.
Когда мы выиграли Кубок, они с нами праздновали, хотя совершенно не причастны к этой победе. Сначала они обещали нам закрыть все долги до финала Кубка, потом – до 15 мая. Уже начинается лето, а нам все еще не вернули деньги.
Идут слухи, что клуб закроется и нам вообще ничего не отдадут, а у руководства все хорошо. Ничего святого у них нет, если они так оставляют нас, заработавших деньги кровью и потом.
Лучше вообще ничего не говорить, чем врать», – сказал Мирзов.
Ранее сообщалось, что футболисты «Тосно» готовы обратиться к Президенту РФ Владимиру Путину.