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  • Луис Суарес: «Такое часто случается в футболе. Салаху просто не повезло»

Луис Суарес: «Такое часто случается в футболе. Салаху просто не повезло»

28 мая 2018, 07:44
7

Нападающий сборной Уругвая Луис Суарес пожелал здоровья и скорейшего выздоровления форварду «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамеду Салаху, который получил травму в финальном матче Лиги чемпионов с «Реалом» в столкновении с защитником мадридской команды Серхио Рамосом.

«Такое часто случается в футболе. Сложно во время финала Лиги чемпионов держать в голове мысли о чемпионате мира. Салаху просто не повезло в этом эпизоде.

Я хочу пожелать ему всего наилучшего, чтобы он успел восстановиться к чемпионату мира. Я бы хотел, чтобы во всех командах были собраны самые сильные игроки», – приводит слова Суареса Telenoche.

Сборная Уругвая на групповом этапе чемпионата мира-2018 встретится с командами Египта, России и Саудовской Аравии.

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Чемпионат мира Ливерпуль Египет Уругвай Суарес Луис Салах Мохамед
Комментарии (7)
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neofizer
1527488315
в точку.
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Юрий Б.
1527491997
Салаху скорейшего выздоровления
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Александр52
1527504587
Луис, ты не прав. Тебе ли дорогой не знать как отбывать наказание, а Рамос тянет на пожизненное отлучение от футбола.
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zigbert
1527508983
Поправляйся Салах и покажи на что ты способен на ЧМ. Только не забивай мячи в ворота Российской сборной.
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vitvik
1527521711
«Просто не повезло». Клопп правильно сказал: это реслинг, а не футбол.
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Мары
1527542580
Сколько людей , столько мнений.
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