Луис Суарес: «Такое часто случается в футболе. Салаху просто не повезло»

Нападающий сборной Уругвая Луис Суарес пожелал здоровья и скорейшего выздоровления форварду «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамеду Салаху, который получил травму в финальном матче Лиги чемпионов с «Реалом» в столкновении с защитником мадридской команды Серхио Рамосом.

«Такое часто случается в футболе. Сложно во время финала Лиги чемпионов держать в голове мысли о чемпионате мира. Салаху просто не повезло в этом эпизоде.

Я хочу пожелать ему всего наилучшего, чтобы он успел восстановиться к чемпионату мира. Я бы хотел, чтобы во всех командах были собраны самые сильные игроки», – приводит слова Суареса Telenoche.

Сборная Уругвая на групповом этапе чемпионата мира-2018 встретится с командами Египта, России и Саудовской Аравии.