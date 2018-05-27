Гиггз – о Бэйле: «Это лучший валлийский игрок, которого я видел»

Главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз поделился мнением об игре форварда «Реала» Гарета Бэйл в финале Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (3:1).

«Это лучший валлийский игрок, которого я видел. Очевидно, что я не видел игру Джона Чарльза [завершил карьеру в начале 1970-х – прим. «Бомбардира»] и многих других игроков того времени. Но лучшие всегда появляются в нужный момент и делают результат. А Бэйл сделал это в двух финалах Лиги чемпионов.

И чтобы выиграть четыре финала, чтобы перейти в «Реал», нужно быть успешным, нужно быть лучшим», – сказал Гиггз.

Бэйл заявил, что может уйти из «Реала»