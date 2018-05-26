Гаджиев: «Шансов у «Амкара» мало. Властям клуб не нужен»

Бывший главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев заявил, что пермский клуб не нужен руководителям Пермского края.

«Шансов мало, потому что позиция властей Пермского края разрушительная, а не созидательная и не последовательная. А игроками «Амкара» можно гордиться. Ребята, несмотря на то, что им порой по три месяца не платили зарплату, продолжали биться и даже не собирались обращаться в КДК или в Палату по разрешению споров РФС.

Сохранили место в Премьер-лиге, а новым руководителям клуб, его традиции и вообще все, что связано с футболом в Пермском крае не дорого и не нужно», – сказал Гаджиев.

Ранее сообщалось, что «Амкар» может сняться с РФПЛ. Пермский клуб готов заменить «Анжи», вылетевший в ФНЛ по итогам сезона.