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Гаджиев: «Шансов у «Амкара» мало. Властям клуб не нужен»

26 мая 2018, 19:40
22

Бывший главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев заявил, что пермский клуб не нужен руководителям Пермского края.

«Шансов мало, потому что позиция властей Пермского края разрушительная, а не созидательная и не последовательная. А игроками «Амкара» можно гордиться. Ребята, несмотря на то, что им порой по три месяца не платили зарплату, продолжали биться и даже не собирались обращаться в КДК или в Палату по разрешению споров РФС.

Сохранили место в Премьер-лиге, а новым руководителям клуб, его традиции и вообще все, что связано с футболом в Пермском крае не дорого и не нужно», – сказал Гаджиев.

Ранее сообщалось, что «Амкар» может сняться с РФПЛ. Пермский клуб готов заменить «Анжи», вылетевший в ФНЛ по итогам сезона.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Амкар-Пермь Гаджиев Гаджи
Комментарии (22)
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OfaZavr
1527353781
прискорбно.
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h3LL1k
1527353975
надеюсь всё будет хорошо Амкар хорошая команда! и почему Анжи ? мб Тамбов , Балтика? #ТОЛЬКОАМКАР
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ЖОРРО
1527354332
Не зря же Гаджиев оттуда ушёл...(
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insider_retro
1527355200
Это к вопросу о том, что некоторые руководители клубов вынашивают идею о расширении РФПЛ до 18-ти команд... Кто их содержать-то будет?!... Спонсоров и инвесторов на всех не найти - слишком дорогое удовольствие в одно лицо тащить клуб... До механизмов АПЛ ещё недостижимо далеко...((
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кузнецов артем
1527355969
Клубам которые и 10 тысяч на своих стадионах не могут собрать не нужны не только руководству но и премьер лиге. В руководстве края наверное глянули состав, увидели что там средний возраст 29-30 и подумали какой смысл вообще выделять деньги, если потом придется на трансферы давать. Я специально посчитал за последние 10 лет Амкар продал футболистов всего на 14 миллионов, для клуба у которого всегда были проблемы с финансирование это крайне мало, ведь такие клубы зарабатывают не выигрывая трофеи а трансферами футболистов, а если там за 10 лет этого не могут понять то пусть разоряются
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Kollljan
1527356640
Это позор!
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Урия Гип
1527371098
Плохо. Команда своеобразная.
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сапёр75
1527399901
Полностью согласен ,печаль беда у нас
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zigbert
1527425792
Теперь понятно почему Гаджиев покинул клуб.
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Krossmen73
1527427442
Не выходит у нас в стране вести футбольное хозяйство так .как в тех же Англии или Германии,где клубы частные.Страна у нас не та и уровень жизни ниже плинтуса.Поэтому и болельщиков на трибунах не так много,и выручка от футбола мизер...Для многих регионов содержать элитный клуб просто непосильная задача...Для них это просто выброс денег на ветер.Как ни печально,но этот так...Жаль ,очень жаль Амкар.Замечательный клуб со своим лицом и почерком.Жаль его преданных болельщиков.Сочувствую им...
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