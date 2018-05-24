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    Бывший нападающий «Зенита» Рондон может стать игроком «Атлетико»

    «Атлетико» рассматривает возможность приобретения нападающего «Вест Бромвича» Саломона Рондона.

    По завершении минувшего сезона мадридцев покинул Фернандо Торрес и теперь главный тренер команды Диего Симеоне ищет игрока на освободившееся место.

    Ожидается, что венесуэлец не останется в «Вест Бромвиче», вылетевшем из АПЛ по итогам завершившейся кампании.

    В прошедшем сезоне Рондон провел 40 матчей, забил 10 голов и сделал четыре результативные передачи. С 2012 по 2015 годы он выступал в РФПЛ, защищая поочередно цвета «Рубина» и «Зенита».

    Источник: Football Espana

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    24.05.2018 14:44
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +5858

      AtticusFinch 25 мая 2018, 12:56

      Лавку будет долго полировать ...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100729

      zigbert 24 мая 2018, 21:17

      А что бы и не взять. Игрок не дорогой а пользу может принести.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 24 мая 2018, 18:22

      Атлетико может себе позволить купить супер игроков тем более если еще и Гризмана продадут, а Рондон средний игрок по европейским меркам и в последние сезоны какой-то супер статистикой не блистал.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +102

      Shogun 24 мая 2018, 16:34

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      У вас в академии бегают нормальные напы, зачем вам неуклюжее бревно

      -33
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