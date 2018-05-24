Бывший нападающий «Зенита» Рондон может стать игроком «Атлетико»

«Атлетико» рассматривает возможность приобретения нападающего «Вест Бромвича» Саломона Рондона.

По завершении минувшего сезона мадридцев покинул Фернандо Торрес и теперь главный тренер команды Диего Симеоне ищет игрока на освободившееся место.

Ожидается, что венесуэлец не останется в «Вест Бромвиче», вылетевшем из АПЛ по итогам завершившейся кампании.

В прошедшем сезоне Рондон провел 40 матчей, забил 10 голов и сделал четыре результативные передачи. С 2012 по 2015 годы он выступал в РФПЛ, защищая поочередно цвета «Рубина» и «Зенита».