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    Инстаграм «Наполи» подписался на аккаунт Балотелли

    Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли может вернуться в Италию. Он может продолжить карьеру в следующем сезоне в составе «Наполи».

    После подписания контракта клубом с новым главным тренером команды Карло Анчелотти, официальный инстаграм неаполитанцев подписался на аккаунт Балотелли.

    Контракт 27-летнего итальянца с «Ниццей» рассчитан до июня 2017 года, после чего он станет свободным агентом. Во всех турнирах Балотелли в прошедшем сезоне провел 38 матчей, в которых забил 26 голов.

    Источник: Football Italia

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    24.05.2018 06:42
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100729

      zigbert 24 мая 2018, 12:22

      Если не будет связывать свою карьеру с Ниццей, может оказаться в серьезных клубах.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 24 мая 2018, 11:01

      но это ничего не значит)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2888

      absent32 24 мая 2018, 10:22

      что тут удивительного, просто Наполи поклонники Марио)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3359

      Шумаххер 24 мая 2018, 09:36

      А я подписан на Олю Бузову и что теперь ???

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8832

      vladik12 24 мая 2018, 08:11

      Анчелотти сможет обуздать Марио. Хороший трансфер наклевывается.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +95

      Jimmy7 24 мая 2018, 07:59

      Важная инфа.

      0
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