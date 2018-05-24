Инстаграм «Наполи» подписался на аккаунт Балотелли

Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли может вернуться в Италию. Он может продолжить карьеру в следующем сезоне в составе «Наполи».

После подписания контракта клубом с новым главным тренером команды Карло Анчелотти, официальный инстаграм неаполитанцев подписался на аккаунт Балотелли.

Контракт 27-летнего итальянца с «Ниццей» рассчитан до июня 2017 года, после чего он станет свободным агентом. Во всех турнирах Балотелли в прошедшем сезоне провел 38 матчей, в которых забил 26 голов.