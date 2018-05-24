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    Погребняк: «Заново учусь ходить»

    Нападающий «Тосно» Павел Погребняк рассказал о состоянии своего здоровья.

    – Как ваши дела?

    – Если вы о здоровье, то, по сути, заново учусь ходить. А так – все неплохо (улыбается).

    – Что говорят о сроках восстановления?

    – Травма – одна из самых серьезных в футболе наравне с крестообразными связками. Так что от четырех до шести месяцев.

    Форвард получил травму ахиллова сухожилия в матче 1/2 финала Кубка России против «Спартака». 34-летний россиянин не намерен завершать карьеру.

    Источник: «Матч ТВ»

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    24.05.2018 00:47
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +379

      o33uk 24 мая 2018, 17:51

      Есть время окончить курсы кройки и шитья пригодится в будущем.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 24 мая 2018, 12:09

      Выздоравливай, Паша, гордость наша!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100729

      zigbert 24 мая 2018, 08:44

      Не смотря ни на что - здоровья Павлу.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1160

      Karpathian 24 мая 2018, 06:04

      И кому он потом нужен?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 24 мая 2018, 04:23

      Это конец...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 24 мая 2018, 03:28

      Ужас

      0
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 24 мая 2018, 00:51

      Может сейчас получится лучше, чем в первый раз, в детстве.))))

      2
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