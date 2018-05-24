Погребняк: «Заново учусь ходить»

Есть время окончить курсы кройки и шитья пригодится в будущем.
Нападающий «Тосно» Павел Погребняк рассказал о состоянии своего здоровья.
– Как ваши дела?
– Если вы о здоровье, то, по сути, заново учусь ходить. А так – все неплохо (улыбается).
– Что говорят о сроках восстановления?
– Травма – одна из самых серьезных в футболе наравне с крестообразными связками. Так что от четырех до шести месяцев.
Форвард получил травму ахиллова сухожилия в матче 1/2 финала Кубка России против «Спартака». 34-летний россиянин не намерен завершать карьеру.