Кудряшов: «Дзюбы не хватало в сборной. С его появлением «хи-хи, ха-ха» в команде стало больше»

Защитник сборной России Федор Кудряшов рассказал об атмосфере в команде после возвращения нападающего Артема Дзюбы.
– Атмосфера рабочая, концентрация на тренировках. А уже после них – «хи-хи, ха-ха», релакс.
– С появлением Дзюбы «хи-хи, ха-ха» стало больше?
– Еще бы! Его вообще не хватало в автобусе. Перед тренировкой он сильно заряжает на работу в позитивном ключе.
На данный момент сборная России проводит сбор в Австрии. 30 мая команда проведет товарищеский матч против австрийцев.
Источник: «Спорт-Экспресс»