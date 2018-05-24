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    Кудряшов: «Дзюбы не хватало в сборной. С его появлением «хи-хи, ха-ха» в команде стало больше»

    Защитник сборной России Федор Кудряшов рассказал об атмосфере в команде после возвращения нападающего Артема Дзюбы.

    – Атмосфера рабочая, концентрация на тренировках. А уже после них – «хи-хи, ха-ха», релакс.

    – С появлением Дзюбы «хи-хи, ха-ха» стало больше?

    – Еще бы! Его вообще не хватало в автобусе. Перед тренировкой он сильно заряжает на работу в позитивном ключе.

    На данный момент сборная России проводит сбор в Австрии. 30 мая команда проведет товарищеский матч против австрийцев.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.05.2018 01:11
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +744

      кеша_КБ 25 мая 2018, 22:44

      - его для массовки и пригласили))...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 24 мая 2018, 18:50

      бесит уже эта сборная сброд клоунов и шутов ни перед чем не отвечают всё хи хи им

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 24 мая 2018, 10:47

      после тренировок пожалуйста ржите хоть до упаду, но в рабочее время только тяжелый труд и подготовка!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +77

      Ляба > OfaZavr 25 мая 2018, 14:32

      ты просто решил пи.дануть,что попало...для тебя....
      Атмосфера рабочая, концентрация на тренировках. А уже после них – «хи-хи, ха-ха», релакс.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +11241

      alp 24 мая 2018, 10:31

      так ЧМ и прохихикают... кривоногие пешеходы

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +100729

      zigbert 24 мая 2018, 09:02

      После игры с австрийцами наверное будет не до смеха.

      4
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      Рейтинг: +2205

      spam2009 24 мая 2018, 05:33

      Он че, дилер что-ли у вас?

      0
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      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто 24 мая 2018, 05:22

      С возвращением игрочишки ржания увеличилась, для этого ли его включал Черчесов в сборную? Шутов и клоунов не хватало? А говорили напряг с защитниками и забивными нападающими......

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3282

      woyser 24 мая 2018, 03:31

      Скоро и мы горько посмеёмся. А с автобусом - это он тонко)))

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +23534

      Мары 24 мая 2018, 03:14

      Главное, чтоб чемпионат Мира не проржали.
      Остальное всё допускается.

      3
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      Рейтинг: -45

      stream15 24 мая 2018, 01:37

      Вас обоих нужно гнать из сборной.

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