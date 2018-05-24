Кудряшов: «Дзюбы не хватало в сборной. С его появлением «хи-хи, ха-ха» в команде стало больше»

Защитник сборной России Федор Кудряшов рассказал об атмосфере в команде после возвращения нападающего Артема Дзюбы.

– Атмосфера рабочая, концентрация на тренировках. А уже после них – «хи-хи, ха-ха», релакс.

– С появлением Дзюбы «хи-хи, ха-ха» стало больше?

– Еще бы! Его вообще не хватало в автобусе. Перед тренировкой он сильно заряжает на работу в позитивном ключе.

На данный момент сборная России проводит сбор в Австрии. 30 мая команда проведет товарищеский матч против австрийцев.