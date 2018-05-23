Президент «Наполи» сообщил об уходе Сарри. Тренер может возглавить «Зенит» или «Челси»

Главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри уходит из команды. Об этом сообщил президент итальянского клуба Аурелио Де Лаурентис посредством социальной сети.

Ранее «Бомбардир» писал, что кандидатуру Сарри рассматривают «Зенит» и «Челси». Де Лаурентис поблагодарил специалиста за годы сотрудничества.

По информации итальянских СМИ, «Наполи» возглавит Карло Анчелотти.

Сарри ушел. Теперь «Наполи» конец