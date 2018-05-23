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    Президент «Наполи» сообщил об уходе Сарри. Тренер может возглавить «Зенит» или «Челси»

    Главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри уходит из команды. Об этом сообщил президент итальянского клуба Аурелио Де Лаурентис посредством социальной сети.

    Ранее «Бомбардир» писал, что кандидатуру Сарри рассматривают «Зенит» и «Челси». Де Лаурентис поблагодарил специалиста за годы сотрудничества.

    По информации итальянских СМИ, «Наполи» возглавит Карло Анчелотти.

    Сарри ушел. Теперь «Наполи» конец

    Источник: Twitter

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    23.05.2018 19:30
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 24 мая 2018, 10:18

      недавно еще агент его сказал что удалось с Наполи договориться о дальнейшем сотрудничестве, но видимо в чем то не нашли взаимопонимания, вряд ли думаю он пойдет в Зенит да и они поди не смогут его финансовые аппетиты и требования по трансферам потянуть.

      3
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      Рейтинг: +100729

      zigbert 23 мая 2018, 23:00

      Наверняка Сарри подумает и о Зените, возможно будут переговоры. Но вероятность его попадания в Челси очень велика.

      4
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      Рейтинг: +834

      val-berezko 23 мая 2018, 23:00

      Почему мы все время превозносим западных тренеров. Почему не разбираем работу своих-того же Семака. Какую тактику он ввел в Уфе для достижения результата. Мы по горло завязли в западном дерьме ,но все продолжаем туда коситься. Как все наши лидеры -ура Россия ,но дети учатся на западе.

      0
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      Рейтинг: +3173

      Путник 13 > val-berezko 23 мая 2018, 23:17

      Я бы не сказал что запад - это дерьмо ..это качество , технологии ..уровень жизни ..и не они виноваты что мы не растим своих футболистов и тренеров ..Просто у нас пилят , воруют ...в академии футбола порой без взятки ребёнка не отдать ..поэтому не таланты вырастают ..

      3
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      Рейтинг: +834

      val-berezko > Путник 13 24 мая 2018, 08:28

      Тут согласен.Разговор и веду про это.Пока сидят мудки и хорошие сережи,будет как было. Но что все тарахтеть,должны же мы сказать,или мы действительно люди третьего сорта.

      0
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      Рейтинг: +23534

      Мары 23 мая 2018, 22:21

      Челси или Зенит ?
      Вот это действительно вопрос дня.Хотя какого дня ? Целого года.

      2
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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 23 мая 2018, 21:32

      Лучше бы Семина Ю.П. взяли!..в тыщу раз!

      0
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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e > 25 мая 2018, 19:24

      не дадим!)
      Геркуса отдадим)

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      Рейтинг: +70529

      insider_retro 23 мая 2018, 21:10

      Боссы клубов перебирают тренеров в надежде найти того фартового коуча, который материализует амбиции хозяина в кубки, титулы и чемпионства...
      Но для общего успеха или, даже, единоразового удачного "выстрела", кроме харизмы, опыта и успешности тренера-кандидата, нужно ещё и стечение огромного количества обстоятельств... Иначе, будет просто тренер и просто команда...

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      Рейтинг: +6011

      GoldPlayFIFARus9 23 мая 2018, 20:59

      Хоть бы в Челси. Хватит нам уже забугорных мужичков. Опять придёт и начнёт мести по своему,покупай ему этих и этих игроков,а эти нафиг не нужны... Ну нафиг, давайте уж лучше Семака,не получится,так не получится,но этот хоть может будет молодых воспитанников в основу ставить

      6
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      Рейтинг: +3173

      Путник 13 > GoldPlayFIFARus9 23 мая 2018, 21:15

      Согласен ..шанс что у Семака получится или нет такой же как и у иностранца ..но Семаку можно многое простить на первой этапе..

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      Рейтинг: +6011

      GoldPlayFIFARus9 > gosproektikabinet 24 мая 2018, 02:30

      Плох тот солдат,что не хочет стать генералом. Одно другому не мешает. Нужна лишь лютая удача

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      Рейтинг: +789

      Jenea83 23 мая 2018, 20:26

      100% не Зенит. Ну как минимум если выбор между Челси и Зенитом))

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      Рейтинг: +355

      kvm5 23 мая 2018, 20:09

      зато зенит пытался

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