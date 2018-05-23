Президент «Наполи» сообщил об уходе Сарри. Тренер может возглавить «Зенит» или «Челси»

недавно еще агент его сказал что удалось с Наполи договориться о дальнейшем сотрудничестве, но видимо в чем то не нашли взаимопонимания, вряд ли думаю он пойдет в Зенит да и они поди не смогут его финансовые аппетиты и требования по трансферам потянуть.
Главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри уходит из команды. Об этом сообщил президент итальянского клуба Аурелио Де Лаурентис посредством социальной сети.
Ранее «Бомбардир» писал, что кандидатуру Сарри рассматривают «Зенит» и «Челси». Де Лаурентис поблагодарил специалиста за годы сотрудничества.
По информации итальянских СМИ, «Наполи» возглавит Карло Анчелотти.
Сарри ушел. Теперь «Наполи» конец