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    Сарри ушел. Теперь «Наполи» конец


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    Голосов: 11
    23.05.2018 19:30
    От Маурицио зависел не только футбол.

    Апофеоз итальянского сезона – средний палец Сарри фанатам «Ювентуса». Туринские преступники оплевали автобус «Наполи», но Маурицио обыграл их клуб на выезде и плюнул в ответ от имени всей страны. Околофутбольные гадости «Юве» достали народ не меньше гегемонии в Серии А. И когда мужчина выставил неприличный жест прямо под нос негодяям, вопрос о герое года в Неаполе закрылся сам собой.

    Но Маурицио ушел.

    Сарри – мощнейший менеджер «Наполи» в этом веке. Он принял котел с бунтующими фанатами, сумасбродным президентом и игроками, которые не уверены в будущем. Ненависть трибун к Де Лаурентису уже проскочила точку невозврата, и в зоне поражения оказалась команда. Сарри встретился с болельщиками и попросил отделить футбол от проблем за пределами поля. А контраст действительно был.

    «Аурелио Де Лаурентис – кусок дерьма»

    Маурицио принял роль громоотвода и три года управлял эмоциями на «Сан-Паоло». Он жертвовал личной жизнью (едва не развелся с женой) и здоровьем (дважды попал в больницу), но лично обрабатывал любые взаимодействия между враждующими сторонами. В итоге вместо свиста собственному клубу «Наполи» слушал неистовую поддержку на каждом домашнем матче. От количества децибел некоторые соперники откровенно плыли – роль трибун во многих победах Неаполя просто глупо отрицать.

    Главное во взаимной любви – отсутствие фальши. Сарри рисковал, но вел с фанатскими лидерами мужской диалог, в котором не скрывал косяков президента и прямо указывал на бездумные выплески отдельных персонажей на вираже. После ухода Маурицио люди не проснутся в луже вранья и куче вскрывшихся проблем. Это труд на будущее: преемник увидит рабочую ситуацию в важнейшей сфере «Наполи», а не пепел.

    «Если думать только о болельщиках, то хочется остаться здесь на всю жизнь и угрожать президенту терактом, когда он захочет уволить тебя. Таких фанатов больше нигде не найти. Но иногда мне кажется, что лучше сбежать из Неаполя, пока мы в хороших отношениях. Потому что бывает страшно» (Маурицио Сарри)

    Но уже сейчас понятно, что старания итальянца – лишь временной буфер перед большой бедой. «Сан-Паоло» на грани срыва после провала в конце чемпионата. Сарри примагнитил вину за ключевой разгром от «Фиорентины» (0:3): «В ту субботу во Флоренции нам нужно было лечь пораньше. Команда получила психологический удар, увидев волевую победу «Юве» над «Интером» (3:2). Мы проиграли золото в отеле, а не на поле». Но основная претензия фанатов гораздо шире – короткая скамейка запасных и слабейшая трансферная политика. А будет только хуже.

    На личных отношениях с Сарри построены контракты с половиной основного состава. Абсолютно точно: с Кулибали, Жоржиньо, Мертенсом и Кальехоном (незаменимые игроки каждой линии). Парни давно переросли из перспективных/потенциальных/каких угодно в реальных звезд, которых усиленно вербуют суперклубы. При этом президент «Наполи» очень жаден до высоких зарплат и даже не выходит на финансовую конкуренцию с грандами. По сути, на юге Италии футболистов оставляет только чувства к эмблеме – эфемерное и легко испаряемое понятие для всех, кроме местного Инсинье – и работа с гениальным коучем.

    Маурицио отшлифовал навыки игроков и собрал их в конструктор, от которого тащится весь мир. Новичок либо сломает систему, либо пойдет на сублимацию неповторимого оригинала. Смысл оставаться, когда можно шагнуть к трофеям? Кулибали уже настроил агента на поиск нового клуба, у Мертенса и Жоржиньо – официальные офферы из Англии. Кальехон собрался на родину, Рейна – поднимать «Милан».

    При этом Де Лаурентис провел работу над ошибками и зовет свежих топов (нет).

    скриншот

    Нормальный человек не пойдет в клуб, который вступает в терминальную стадию кризиса. Даже если новый тренер сделает ставку на тактический багаж Сарри, вывозить систему будет просто некому. Треугольники – признанный лучшими менеджерами способ для продвижения мяча и разрушения прессинга (build up). Маурицио возвел его в идеал, который начинается с простейшего хода. Когда мяч у вратаря, центральные защитники расходятся максимально широко, а центрхав с отличным проникающим пасом (Жоржиньо) опускается за мячом. Да, этим пользуется весь мир. А у бразильца шесть предложений о трансфере из АПЛ.

    Фирменный маневр на чужой трети поля – рокировка Инсинье и Мертенса. Его фишка в том, что эти форварды критично похожи по манере игры. Их смены позиций не влияют на сыгранность внутри треугольников, но заставляют оборону соперника дергаться и освобождать зоны. Убери одного, и прием моментально испарится из актива «Наполи».

    Главное различие между этими придумками – дата выхода на свет. Первая старше второй примерно на полгода. И таких апгрейдов десятки (можно написать отдельную книгу). Сарри постоянно обновлял тактику с учетом уже работающих ходов. Все настроено настолько гениально и тонко, что картиной открыто восхищается Гвардиола. «Наполи» – отличная команда, но очень слабый клуб. Без Маурицио он пойдет вниз.

    В Италии прошел самый сумасшедший матч года. Это неописуемо, это фантастика!

    Почему «Ювентус» непобедим? Дело не только в игре

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global, The False 9
    Рейтинг: 2 Голосов: 11
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 24 мая 2018, 12:10

      А что Наполи выиграл за время руководства Сарри ? В лч вылетели с 3 места в лигу европы пропустив Шахтер при всем уважении к Шахте Наполи если они хотят стать топ клубом должен был быть выше в таблице, в лиге европы Зенит имел больше шансев с Редбулом чем Наполи, вылет в кубке от Интера, проигрышь чемпионата, состав у Наполи сильнее не будет, возможности завоевывать хоть один трофей была, увольнение закономерный итог такой работы

      0
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      Рейтинг: +548

      El_Chori 23 мая 2018, 19:39

      Вот бы к нам..

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +384

      Gerecht165 23 мая 2018, 10:38

      Кредо "Бомбардира" - "сделать заголовок погромче, чтобы статью читали". Чисто желтопрессный приём.

      5
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      Рейтинг: +239

      чемпион мира1 23 мая 2018, 10:11

      Да уж.

      0
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      Рейтинг: +1160

      Karpathian 23 мая 2018, 10:10

      Ну и дурдоооом, название просто швах

      0
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      Рейтинг: +106

      nice_taste 22 мая 2018, 14:25

      больше всего топил и верил в Наполи при Мадзарри,когда там играли Лавесси,Кавани,Гамшик,Каннаваро,Де Санктис,Инлер,Бехрами,Джемайли. а в этот Наполи даже когда они шли на первом месте не верил. гораздо конечно лучше,чем при Бенитесе,но с проблемой давить соперников до конца сезона ни один Наполи ещё не справился. но объективно,Сарри надо оставаться ещё на сезон,а там уже видно будет

      2
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      Рейтинг: +24283

      DOCTOR PENALTY 22 мая 2018, 13:55

      Круто, Никита! Читаю и ловлю себя на мысли, что это рассказ отчаявшегося члена южного мафиозного клана, владеющего клубом.+++***+++***

      2
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    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 22 мая 2018, 12:01

      незаменимых нет, может и пройдут период кризиса конечно после его ухода но если выберут грамотно следующего тренера то потихоньку будут возвращать былые позиции.

      3
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      Рейтинг: +8836

      vladik12 22 мая 2018, 11:19

      До Сарри же команда как-то существовала.

      4
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      Рейтинг: +8836

      vladik12 22 мая 2018, 11:19

      Ниче не развалится.

      2
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