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    Смолов вышел с тренировки сборной России прихрамывая и со льдом на ноге

    Нападающий сборной России Федор Смолов, по всей видимости, получил небольшое повреждение на сегодняшней утренней тренировке национальной команды.

    С занятия футболист вышел прихрамывая и со льдом на ноге.

    С 20 по 31 мая Россия проводит тренировочный сбор накануне чемпионата мира в австрийском Нойштифте. 30 числа в Инсбруке подопечные Станислава Черчесова проведут товарищеский матч со сборной Австрии.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.05.2018 16:12
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +100729

      zigbert 23 мая 2018, 13:09

      Столько хороших игроков осталось за бортом сборной из за этих травм. Здоровья Федор.

      2
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      Рейтинг: +490

      ViktorMG 22 мая 2018, 19:21

      От Дзюбы заразился

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 22 мая 2018, 19:17

      здоровья Федору, не хватало еще его лишиться перед ЧМ.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 22 мая 2018, 17:37

      Ну что за тормоз? Как вообще можно травмировать на тренировке? Таким слабакам не место в европейских клубах.

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 22 мая 2018, 17:27

      похоже наша защита отрабатывает нейтрализацию условного салаха в лице смолова кто там следущий???

      2
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      Рейтинг: +46

      Uruguay2018 22 мая 2018, 17:22

      Итак самое слабое поколение в сборной за весь 21 век, а ещё и эти бездарности травмируются.

      3
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      Рейтинг: +307

      Mirex_CSKA > Uruguay2018 22 мая 2018, 17:25

      Дзюба только к тренировкам приступил,тут у Феди с ногой проблема.Думают на одном Чалове выехать...?!

      4
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      Рейтинг: +89

      ROBERTUSA > Mirex_CSKA 22 мая 2018, 17:40

      Головин и Чалов порвут всехю Еще акинфеев и игнашю Почему-то я верю что все получится.

      0
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      Рейтинг: +2205

      spam2009 22 мая 2018, 16:31

      ой, ой, ой мальчику по ножке попали. Ой ну все...

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      Рейтинг: +2077

      upiter622 22 мая 2018, 16:23

      Ну все,начинается!

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      Рейтинг: +307

      Mirex_CSKA > upiter622 22 мая 2018, 17:11

      Вот я после этой новости тоже так сказал,Начинается...Он и правда их там палками пистит чтоли?!

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      Рейтинг: +168

      Ilya Lapsin 22 мая 2018, 16:15

      Не дай Бог,что то серезног.

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