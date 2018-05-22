Смолов вышел с тренировки сборной России прихрамывая и со льдом на ноге

Столько хороших игроков осталось за бортом сборной из за этих травм. Здоровья Федор.
Нападающий сборной России Федор Смолов, по всей видимости, получил небольшое повреждение на сегодняшней утренней тренировке национальной команды.
С занятия футболист вышел прихрамывая и со льдом на ноге.
С 20 по 31 мая Россия проводит тренировочный сбор накануне чемпионата мира в австрийском Нойштифте. 30 числа в Инсбруке подопечные Станислава Черчесова проведут товарищеский матч со сборной Австрии.
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— Дмитрий Симонов (@dmitriy_f1re) 22 мая 2018 г.