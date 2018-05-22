Смолов вышел с тренировки сборной России прихрамывая и со льдом на ноге

Нападающий сборной России Федор Смолов, по всей видимости, получил небольшое повреждение на сегодняшней утренней тренировке национальной команды.

С занятия футболист вышел прихрамывая и со льдом на ноге.

С 20 по 31 мая Россия проводит тренировочный сбор накануне чемпионата мира в австрийском Нойштифте. 30 числа в Инсбруке подопечные Станислава Черчесова проведут товарищеский матч со сборной Австрии.