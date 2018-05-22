Аллегри хочет заполучить в «Ювентус» Милинковича-Савича или вернуть Погба

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри составил список трансферных целей на лето.

Специалист обратился к руководству клуба с просьбой приобрести полузащитника «Лацио» Сергея Милинковича-Савича. Второй вариант – вернуть в Турин хавбека «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, выступавшего за «старую синьору» с 2012 по 2016 год.

«Лацио» хочет выручить от продажи серба 80-100 миллионов евро, что делает непростой задачу его подписания. К тому же 23-летний игрок входит в сферу интересов нескольких европейских топ-клубов.

У Погба, по информации СМИ, в минувшем сезоне был конфликт с главным тренером «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью. Имеются предпосылки к тому, что он захочет сменить команду.

В качестве альтернативы для усиления средней линии Аллегри рассматривает Адриана Рабьо («ПСЖ»), Лоренцо Пеллегрини («Рома») и Матео Ковачича («Реал»).