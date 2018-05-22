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  • Аллегри хочет заполучить в «Ювентус» Милинковича-Савича или вернуть Погба

Аллегри хочет заполучить в «Ювентус» Милинковича-Савича или вернуть Погба

22 мая 2018, 13:09
3

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри составил список трансферных целей на лето.

Специалист обратился к руководству клуба с просьбой приобрести полузащитника «Лацио» Сергея Милинковича-Савича. Второй вариант – вернуть в Турин хавбека «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, выступавшего за «старую синьору» с 2012 по 2016 год.

«Лацио» хочет выручить от продажи серба 80-100 миллионов евро, что делает непростой задачу его подписания. К тому же 23-летний игрок входит в сферу интересов нескольких европейских топ-клубов.

У Погба, по информации СМИ, в минувшем сезоне был конфликт с главным тренером «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью. Имеются предпосылки к тому, что он захочет сменить команду.

В качестве альтернативы для усиления средней линии Аллегри рассматривает Адриана Рабьо («ПСЖ»), Лоренцо Пеллегрини («Рома») и Матео Ковачича («Реал»).

Источник: Calciomercato
Италия. Серия А Англия. Премьер-лига Ювентус Манчестер Юнайтед Лацио Рома Реал ПСЖ Ковачич Матео Погба Поль Рабьо Адриан Пеллегрини Лоренцо Милинкович-Савич Сергей Аллегри Массимилиано
Комментарии (3)
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Avatar 2
1526986293
ещё бы Икарди или Иммобиле
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ItalianFootball
1527060048
Неплохой диапазон от Пеллегрини до Погба. Думаю тут процентов 40% молодых бокс-ту-боксов подойдут.
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