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    Аллегри хочет заполучить в «Ювентус» Милинковича-Савича или вернуть Погба

    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри составил список трансферных целей на лето.

    Специалист обратился к руководству клуба с просьбой приобрести полузащитника «Лацио» Сергея Милинковича-Савича. Второй вариант – вернуть в Турин хавбека «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, выступавшего за «старую синьору» с 2012 по 2016 год.

    «Лацио» хочет выручить от продажи серба 80-100 миллионов евро, что делает непростой задачу его подписания. К тому же 23-летний игрок входит в сферу интересов нескольких европейских топ-клубов.

    У Погба, по информации СМИ, в минувшем сезоне был конфликт с главным тренером «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью. Имеются предпосылки к тому, что он захочет сменить команду.

    В качестве альтернативы для усиления средней линии Аллегри рассматривает Адриана Рабьо («ПСЖ»), Лоренцо Пеллегрини («Рома») и Матео Ковачича («Реал»).

    Источник: Calciomercato

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    22.05.2018 13:09
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 23 мая 2018, 10:20

      Неплохой диапазон от Пеллегрини до Погба. Думаю тут процентов 40% молодых бокс-ту-боксов подойдут.

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      Рейтинг: +136

      Avatar 2 22 мая 2018, 13:51

      ещё бы Икарди или Иммобиле

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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball > Avatar 2 23 мая 2018, 10:20

      Иммобиле настолько обижен, что забудь) А Икарди - морально в далеком минусе, не стоит нам атмосферу портить.

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