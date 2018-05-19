Зобнин: «Конфликт Черчесова и Денисова? Пусть сами разбираются, это не моя история»

Вспомнился отрывок из китайской басни о жадном Чжане:..."горожане закричали и заплакали в печали.Только жадный Чжан молчал,даже, кажется,скучал.Что же ты молчишь,болван!-Взвыл один из горожан.-Лодка вмиг пойдёт на дно,в ней воды полным полно!-Что же плакать буду я,если лодка не моя !
Полузащитник сборной России Роман Зобнин поделился мнением о конфликте между главным тренером российской сборной Станиславом Черчесовым и полузащитником «Локомотива» Игорем Денисовым.
«Я не могу об этом говорить. Это не моя история, пусть Денисов и главный тренер сами разбираются в этом», – сказал Зобнин.
Денисов: «Ссора с Черчесовым? Он предложил подраться в душе. Орал еще десять минут, я собрался и уехал»