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    Зобнин: «Конфликт Черчесова и Денисова? Пусть сами разбираются, это не моя история»

    Полузащитник сборной России Роман Зобнин поделился мнением о конфликте между главным тренером российской сборной Станиславом Черчесовым и полузащитником «Локомотива» Игорем Денисовым.

    «Я не могу об этом говорить. Это не моя история, пусть Денисов и главный тренер сами разбираются в этом», – сказал Зобнин.

    Денисов: «Ссора с Черчесовым? Он предложил подраться в душе. Орал еще десять минут, я собрался и уехал»

    Источник: Р-Спорт

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    19.05.2018 19:30
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 20 мая 2018, 08:20

      Вспомнился отрывок из китайской басни о жадном Чжане:..."горожане закричали и заплакали в печали.Только жадный Чжан молчал,даже, кажется,скучал.Что же ты молчишь,болван!-Взвыл один из горожан.-Лодка вмиг пойдёт на дно,в ней воды полным полно!-Что же плакать буду я,если лодка не моя !

      0
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 20 мая 2018, 06:02

      опять новость из не чего

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +22976

      Blossiya 19 мая 2018, 22:11

      Ну вот точно арбитром Зобнину в таком деле лучше не выступать.

      4
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      Рейтинг: +3254

      orech 19 мая 2018, 22:07

      мудрый ответ.

      5
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 19 мая 2018, 20:56

      у тебя вообще (пока) нет истории..
      кроме побега из утонувшего Динамо..

      1
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      Рейтинг: +1479

      Урия Гип 19 мая 2018, 20:14

      Для пользы дела, лучше бы это была твоя история.

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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 19 мая 2018, 20:09

      Рому можно понять, не хочет потерять место в сборной.

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