Первая тренировка сборной России прошла без Дзюбы

Молодец,вовремя простудился.)До ЧМ всё пройдёт.Лишь бы вся команда не подхватила от тебя простудифилис.Да и Россия....Говорили что-то такое врачи про возвращение ОРВИ.
Футболисты сборной России сегодня провели первую тренировку в рамках подготовки к чемпионату мира-2018.
Занятие проходило в Новогорске, в нем приняли участие 24 игрока.
Вратарь Владимир Габулов, защитник Роман Нойштедтер и хавбек Денис Черышев, выступающие за иностранные команды, присоединятся к сборной в Австрии.
Нападающий Артем Дзюба не смог тренироваться из-за повышенной температуры. Завтра форвард должен вернуться в общую группу.