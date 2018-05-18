Первая тренировка сборной России прошла без Дзюбы

Футболисты сборной России сегодня провели первую тренировку в рамках подготовки к чемпионату мира-2018.

Занятие проходило в Новогорске, в нем приняли участие 24 игрока.

Вратарь Владимир Габулов, защитник Роман Нойштедтер и хавбек Денис Черышев, выступающие за иностранные команды, присоединятся к сборной в Австрии.

Нападающий Артем Дзюба не смог тренироваться из-за повышенной температуры. Завтра форвард должен вернуться в общую группу.