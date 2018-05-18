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    Первая тренировка сборной России прошла без Дзюбы

    Футболисты сборной России сегодня провели первую тренировку в рамках подготовки к чемпионату мира-2018.

    Занятие проходило в Новогорске, в нем приняли участие 24 игрока.

    Вратарь Владимир Габулов, защитник Роман Нойштедтер и хавбек Денис Черышев, выступающие за иностранные команды, присоединятся к сборной в Австрии.

    Нападающий Артем Дзюба не смог тренироваться из-за повышенной температуры. Завтра форвард должен вернуться в общую группу.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.05.2018 22:26
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 19 мая 2018, 17:17

      Молодец,вовремя простудился.)До ЧМ всё пройдёт.Лишь бы вся команда не подхватила от тебя простудифилис.Да и Россия....Говорили что-то такое врачи про возвращение ОРВИ.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100728

      zigbert 19 мая 2018, 16:49

      Видимо дошутился.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 19 мая 2018, 00:07

      Нажрался вечером, утром голова болела.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 18 мая 2018, 23:57

      Он в это время в ералаше выступал)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5490

      Lester84 18 мая 2018, 23:31

      Какая температура? Просто Дзюбиньо не зассал, в отличие от Денисова, и принял вызов усатого и ждал его в душе, чтобы подраться!!!)))

      -1
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 18 мая 2018, 23:15

      Заседание КамедиКлаба не состоялось

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2077

      upiter622 18 мая 2018, 22:54

      Видел я эту тренировку по ТV и вспомнил школьные годы,когда мы по утрам гимнастикой занимались!

      4
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      Рейтинг: -279

      Killer_18 18 мая 2018, 22:37

      Зачем эти горе иностранцы в сборной вообще нужны, 3 лавочника

      2
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      Рейтинг: +70528

      insider_retro 18 мая 2018, 22:32

      Может, надо снизить Артёму градус общения и шуток, тогда и температура стабилизируется!..))

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