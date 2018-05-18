Анюков сыграл в футбол с заключенными в одной из колоний Архангельской области

Как и кто такие туры организует ? Как идея приходит в голову ? Я не говорю, мол, о ужас, но должна же родиться столь филигранная идея - поехать за 1500 км с зеками побегать.
Защитник «Зенита-2» Александр Анюков побывал в исправительной колонии №4 города Котлас Архангельской области. Футболист сыграл с заключенными, проведя на поле по тайму в составе обеих команд.
«Футболист знаменитого клуба провел беседу с отбывающими наказание и ответил на интересующие вопросы. Самый главный касался предстоящего чемпионата мира-2018, который совсем скоро начнется в России.
Осужденные обсудили с футболистом, каких результатов достигнет сборная. От громких высказываний Александр Анюков воздержался, ответив, что надеется на удачное выступление, и что из группы команда должна выйти», – говорится в сообщении на сайте Управление федеральной службы исполнения наказаний России по Архангельской области.