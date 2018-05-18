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    Анюков сыграл в футбол с заключенными в одной из колоний Архангельской области

    Защитник «Зенита-2» Александр Анюков побывал в исправительной колонии №4 города Котлас Архангельской области. Футболист сыграл с заключенными, проведя на поле по тайму в составе обеих команд.

    «Футболист знаменитого клуба провел беседу с отбывающими наказание и ответил на интересующие вопросы. Самый главный касался предстоящего чемпионата мира-2018, который совсем скоро начнется в России.

    Осужденные обсудили с футболистом, каких результатов достигнет сборная. От громких высказываний Александр Анюков воздержался, ответив, что надеется на удачное выступление, и что из группы команда должна выйти», – говорится в сообщении на сайте Управление федеральной службы исполнения наказаний России по Архангельской области.

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.05.2018 16:46
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 19 мая 2018, 10:09

      Как и кто такие туры организует ? Как идея приходит в голову ? Я не говорю, мол, о ужас, но должна же родиться столь филигранная идея - поехать за 1500 км с зеками побегать.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3484

      Diesel133 18 мая 2018, 20:32

      ха-ха... я здесь живу))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1488

      Shaitan. 18 мая 2018, 20:28

      Вот это его занесло

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