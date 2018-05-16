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  • «Интер» попытается купить Гюндогана, если выйдет в Лигу чемпионов

«Интер» попытается купить Гюндогана, если выйдет в Лигу чемпионов

16 мая 2018, 13:53
2

«Интер» может приобрести у «Манчестер Сити» полузащитника Илкая Гюндогана.

Сообщается, что 27-летний футболист будет основной трансферной целью миланцев летом. Все будет зависеть от того, гарантируют ли себе «нерадзурри» участие в Лиге чемпионов на следующий сезон.

Немец перешел в «Сити» из дортмундской «Боруссии» с 2016 года за 27 миллионов евро. В нынешнем сезоне хавбек провел 49 матчей, забил шесть голов и сделал семь результативных передач.

Напомним, для того, чтобы финишировать в первой четверке и обеспечить себе место в Лиге чемпионов «Интеру» в заключительном туре Серии А нужно победить «Лацио».

Источник: Football Italia
Италия. Серия А Англия. Премьер-лига Трансферы Манчестер Сити Интер Гюндоган Илкай
Комментарии (2)
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dinar7777dinar
1526470006
надо надо интер !! вы должны быть в лч ! юве жаба душит что интер может выйти в лч так что будут делать козни на матч с лацио интер !
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Бухбух
1526478053
Он уже пролетел мимо ЛЧ
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