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    «Интер» попытается купить Гюндогана, если выйдет в Лигу чемпионов

    «Интер» может приобрести у «Манчестер Сити» полузащитника Илкая Гюндогана.

    Сообщается, что 27-летний футболист будет основной трансферной целью миланцев летом. Все будет зависеть от того, гарантируют ли себе «нерадзурри» участие в Лиге чемпионов на следующий сезон.

    Немец перешел в «Сити» из дортмундской «Боруссии» с 2016 года за 27 миллионов евро. В нынешнем сезоне хавбек провел 49 матчей, забил шесть голов и сделал семь результативных передач.

    Напомним, для того, чтобы финишировать в первой четверке и обеспечить себе место в Лиге чемпионов «Интеру» в заключительном туре Серии А нужно победить «Лацио».

    Источник: Football Italia

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    16.05.2018 13:53
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 16 мая 2018, 16:40

      Он уже пролетел мимо ЛЧ

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    • ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 16 мая 2018, 14:26

      надо надо интер !! вы должны быть в лч ! юве жаба душит что интер может выйти в лч так что будут делать козни на матч с лацио интер !

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