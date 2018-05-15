Sport.es: Марадона в ближайшие часы станет главным тренером брестского «Динамо», где играет Милевский

Как сообщает источник, бывший футболист сборной Аргентины Диего Марадона в ближайшее время станет главным тренером «Динамо-Брест». Все формальности по поводу контракта аргентинца улажены.

Последним местом работы Марадоны был клуб «Аль-Фуджейра» из Объединенных арабских эмиратов.

Динамовцы идут на восьмом месте чемпионата Белоруссии. За команду, в частности, выступает бывший игрок сборной Украины Артем Милевский.