Sport.es: Марадона в ближайшие часы станет главным тренером брестского «Динамо», где играет Милевский

Это будет выглядеть примерно как несколько лет назад, когда в нашем чемпе появились первые бразильцы из 5 или 6 дивизиона, в Нижнем, кажется. Посещаемость тогда резко пошла вверх.
Как сообщает источник, бывший футболист сборной Аргентины Диего Марадона в ближайшее время станет главным тренером «Динамо-Брест». Все формальности по поводу контракта аргентинца улажены.
Последним местом работы Марадоны был клуб «Аль-Фуджейра» из Объединенных арабских эмиратов.
Динамовцы идут на восьмом месте чемпионата Белоруссии. За команду, в частности, выступает бывший игрок сборной Украины Артем Милевский.