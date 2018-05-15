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    Sport.es: Марадона в ближайшие часы станет главным тренером брестского «Динамо», где играет Милевский

    Как сообщает источник, бывший футболист сборной Аргентины Диего Марадона в ближайшее время станет главным тренером «Динамо-Брест». Все формальности по поводу контракта аргентинца улажены.

    Последним местом работы Марадоны был клуб «Аль-Фуджейра» из Объединенных арабских эмиратов.

    Динамовцы идут на восьмом месте чемпионата Белоруссии. За команду, в частности, выступает бывший игрок сборной Украины Артем Милевский.

    Источник: Sport.es

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    15.05.2018 21:09
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 16 мая 2018, 20:46

      Это будет выглядеть примерно как несколько лет назад, когда в нашем чемпе появились первые бразильцы из 5 или 6 дивизиона, в Нижнем, кажется. Посещаемость тогда резко пошла вверх.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 16 мая 2018, 10:22

      Нарик и Пьянь отожгут ОТ ДУШИ, ОТ СЕРДЦА!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 16 мая 2018, 09:57

      это назначение больше на какой-то пиар-ход похоже чем на что-то серьезное.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100726

      zigbert 16 мая 2018, 08:15

      Не понятно почему именно эту команду выбрал Марадона?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1216

      VikNMar 16 мая 2018, 00:03

      Бред какой то .... откуда в Беларуси деньги на Марадону .

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1101

      edw7777 15 мая 2018, 23:39

      НЕ ВЕРЮ!

      0
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      Рейтинг: +1055

      3ton 15 мая 2018, 23:27

      Стадионы будут собираться, чтобы на Марадону посмотреть.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2736

      BlackMurder 15 мая 2018, 23:23

      Возглавил бы сборную Белоруссии, его б уже батька завалил

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 15 мая 2018, 22:59

      представляю как молодежь будет рвать и метать...похвала от Марадонны дорогого стоит..это заряд на всю карьеру!.

      -3
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      Рейтинг: +366

      Вахахахаха 15 мая 2018, 22:47

      Вот это поворот!!!

      0
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