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    Буффон стал единственным девятикратным чемпионом Италии

    В минувшее воскресенье «Ювентус» досрочно оформил очередное чемпионское звание, сыграв на выезде с «Ромой» со счетом 0:0. Этот титул стал для туринцев седьмым подряд.

    Стоит отметить, что голкипер «Юве» Джанлуиджи Буффон записал на свой счет уже девятое чемпионское звание страны. По этому показателю он стал первым игроком, которому удалось достичь этой цифры в чемпионате Италии.

    По восемь званий осталось на счету Вирджинио Розетты, Джованни Феррари и Джузеппе Фурино.

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.05.2018 07:29
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    Комментарии9
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    • ...
      Рейтинг: +100726

      zigbert 15 мая 2018, 11:01

      Одновременно является самым преданным футболистом Ювентуса.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2951

      Бухбух 14 мая 2018, 17:08

      А если бы не вылетал с Юве в 1 дивизион, был бы 10 или 11 кратным

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 14 мая 2018, 12:35

      человек-рекорд, супер профи, настоящая легенда и просто БУФФОНИЩЕ!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13741

      Dominator777 14 мая 2018, 10:04

      Человек-рекорд, легенда мирового футбола, лучший из играющих вратарей!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1241

      ARSteven89 14 мая 2018, 09:44

      Человечище, в первую очередь! Жаль, что новое поколение итальянцев подвело его в сборной и он не приедет радовать наш взгляд на ЧМ - это было бы блестящим венцом карьеры...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1177

      The_Enot 14 мая 2018, 09:33

      Великий игрок!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 14 мая 2018, 08:28

      молоток

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +24996

      bset 14 мая 2018, 08:08

      Легенда! Даже Серию Б пережил с командой!

      2
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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 14 мая 2018, 08:07

      Футбольного ему долголетия!!!

      1
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