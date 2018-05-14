Буффон стал единственным девятикратным чемпионом Италии

В минувшее воскресенье «Ювентус» досрочно оформил очередное чемпионское звание, сыграв на выезде с «Ромой» со счетом 0:0. Этот титул стал для туринцев седьмым подряд.

Стоит отметить, что голкипер «Юве» Джанлуиджи Буффон записал на свой счет уже девятое чемпионское звание страны. По этому показателю он стал первым игроком, которому удалось достичь этой цифры в чемпионате Италии.

По восемь званий осталось на счету Вирджинио Розетты, Джованни Феррари и Джузеппе Фурино.