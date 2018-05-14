Кьеллини: «Наполи» стал праздновать свой возможный успех слишком рано»

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини назвал главную причину неудач «Наполи» в сезоне, который боролся за чемпионство.

«Наполи» стал праздновать свой возможный успех слишком рано. Они забыли, что «Ювентус» обладает чемпионским характером.

Очередной отличный сезон подошел к концу. Мы продолжаем выигрывать, но желание побеждать с каждым годом не покидает нас», – цитирует Кьеллини Mediaset Premium.

Матч 37-го тура итальянской Серии А «Рома» – «Ювентус» завершился со счетом 0:0.