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    Кьеллини: «Наполи» стал праздновать свой возможный успех слишком рано»

    Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини назвал главную причину неудач «Наполи» в сезоне, который боролся за чемпионство.

    «Наполи» стал праздновать свой возможный успех слишком рано. Они забыли, что «Ювентус» обладает чемпионским характером.

    Очередной отличный сезон подошел к концу. Мы продолжаем выигрывать, но желание побеждать с каждым годом не покидает нас», – цитирует Кьеллини Mediaset Premium.

    Матч 37-го тура итальянской Серии А «Рома» – «Ювентус» завершился со счетом 0:0.

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.05.2018 06:27
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +11

      Salah2019 14 мая 2018, 14:56

      Да если бы не косяки от судей Наполи бы мог взять скудетто.Но от этого он не стал бы сильней чем Юве.Юве реально топ как и Барса,Бавария ,Ман Сити,а Наполи уровнем пониже как не крути.

      1
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      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 14 мая 2018, 09:04

      Юве на голову сильнее всех поздравляю их с чемпионством в сезоне 2018-2019)))

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