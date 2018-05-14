Кьеллини: «Наполи» стал праздновать свой возможный успех слишком рано»

Да если бы не косяки от судей Наполи бы мог взять скудетто.Но от этого он не стал бы сильней чем Юве.Юве реально топ как и Барса,Бавария ,Ман Сити,а Наполи уровнем пониже как не крути.
Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини назвал главную причину неудач «Наполи» в сезоне, который боролся за чемпионство.
«Наполи» стал праздновать свой возможный успех слишком рано. Они забыли, что «Ювентус» обладает чемпионским характером.
Очередной отличный сезон подошел к концу. Мы продолжаем выигрывать, но желание побеждать с каждым годом не покидает нас», – цитирует Кьеллини Mediaset Premium.
Матч 37-го тура итальянской Серии А «Рома» – «Ювентус» завершился со счетом 0:0.