Салах – лучший игрок сезона в АПЛ

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах признан лучшим игроком сезона-2017/18 в АПЛ. Египтянин победил в опросе экспертов, капитанов клубов Премьер-лиги и болельщиков.

На приз также претендовали Кевин Де Брюйне и Рахим Стерлинг (оба – «Манчестер Сити»), Джеймс Тарковски («Бернли»), Гарри Кейн («Тоттенхэм») и Давид Де Хеа («Манчестер Юнайтед»).

В нынешнем сезоне Салах провел в АПЛ 35 матчей, забил 31 гол и отдал 10 результативных передач.