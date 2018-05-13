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    Салах – лучший игрок сезона в АПЛ

    Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах признан лучшим игроком сезона-2017/18 в АПЛ. Египтянин победил в опросе экспертов, капитанов клубов Премьер-лиги и болельщиков.

    На приз также претендовали Кевин Де Брюйне и Рахим Стерлинг (оба – «Манчестер Сити»), Джеймс Тарковски («Бернли»), Гарри Кейн («Тоттенхэм») и Давид Де Хеа («Манчестер Юнайтед»).

    В нынешнем сезоне Салах провел в АПЛ 35 матчей, забил 31 гол и отдал 10 результативных передач.

    Источник: Premierleague.com

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    13.05.2018 12:18
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +100725

      zigbert 13 мая 2018, 18:38

      Заслуженно признали.

      2
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 13 мая 2018, 13:09

      Очень характерно на мой взгляд то, что на протяжении почти всего сезона все восхищались игрой Ман.Сити( и было за что), но при этом лучшим игроком сезона был назван Салах. Я думаю тут дело в том, что у Гвардиолы так поставлена игра , что или играет вся команда хорошо и очень тяжело выделить кого либо, а в плохих матчах вся команда выглядит не очень хорошо. А у "красных" Салах мог выделятся как и в выигранных , так и в проигранных матчах.

      2
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      Рейтинг: +211

      ArmeeC1018 13 мая 2018, 13:01

      до этого как играл Кейн, все говори Кейн лучший в мире)))

      0
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 > ArmeeC1018 13 мая 2018, 13:12

      Кейн играл на своем уровне , Салах выиграл этот приз только потому ,что он играет в команде у Клоппа , а там ярчить проще, чем у "шпор".

      0
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      Рейтинг: +211

      ArmeeC1018 > hevbn 28 13 мая 2018, 13:57

      не нужно кидаться словами на ветер, Кейн, Салах, так же неплох и Деле Алли, сейчас начнется ЧМ и мы увидим как сыграет этот Салах

      0
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      Рейтинг: +49

      Динамо Тбилиси 81 > ArmeeC1018 13 мая 2018, 14:12

      все верно! лично мне кажется, несмотря не на что лучшим в Ливерпуле бил Мане!

      0
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      Рейтинг: +206

      allkeeper > Динамо Тбилиси 81 13 мая 2018, 18:35

      Да ну, не) по-моему, даже Фирмино этот сезон провёл поярче, чем Мане

      0
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      Рейтинг: +720

      Den Bull 13 мая 2018, 12:44

      Заслужил!

      4
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 13 мая 2018, 12:32

      Бесспорно лучший! Тут даже не обсуждается

      3
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