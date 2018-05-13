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Салах – лучший игрок сезона в АПЛ

13 мая 2018, 12:18
9

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах признан лучшим игроком сезона-2017/18 в АПЛ. Египтянин победил в опросе экспертов, капитанов клубов Премьер-лиги и болельщиков.

На приз также претендовали Кевин Де Брюйне и Рахим Стерлинг (оба – «Манчестер Сити»), Джеймс Тарковски («Бернли»), Гарри Кейн («Тоттенхэм») и Давид Де Хеа («Манчестер Юнайтед»).

В нынешнем сезоне Салах провел в АПЛ 35 матчей, забил 31 гол и отдал 10 результативных передач.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Premierleague.com
Англия. Премьер-лига Ливерпуль Салах Мохамед
Комментарии (9)
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Федя Кабак
1526203951
Бесспорно лучший! Тут даже не обсуждается
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Den Bull
1526204692
Заслужил!
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ArmeeC1018
1526205684
до этого как играл Кейн, все говори Кейн лучший в мире)))
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hevbn 28
1526206163
Очень характерно на мой взгляд то, что на протяжении почти всего сезона все восхищались игрой Ман.Сити( и было за что), но при этом лучшим игроком сезона был назван Салах. Я думаю тут дело в том, что у Гвардиолы так поставлена игра , что или играет вся команда хорошо и очень тяжело выделить кого либо, а в плохих матчах вся команда выглядит не очень хорошо. А у "красных" Салах мог выделятся как и в выигранных , так и в проигранных матчах.
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zigbert
1526225934
Заслуженно признали.
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