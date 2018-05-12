Лучший бомбардир ФНЛ Кулишев может перейти в «Локомотив»

«Локомотив» хочет приобрести полузащитника петербургского «Динамо» Артема Кулишева.

Кроме того, на 24-летнего футболиста претендуют «Уфа», «Урал», «Крылья Советов» и «Оренбург», а также один из топ-клубов Сербии.

«Динамо» не против отпустить одного из своих ключевых игроков, но за ту сумму, которой хватит на покупку нескольких новичков.

Контракт хавбека с петербургским клубом рассчитан до лета 2019 года. В нынешнем первенстве ФНЛ он забил 16 голов и сделал пять результативных передач. На данный момент является лучшим бомбардиром турнира.