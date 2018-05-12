Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Лучший бомбардир ФНЛ Кулишев может перейти в «Локомотив»

    «Локомотив» хочет приобрести полузащитника петербургского «Динамо» Артема Кулишева.

    Кроме того, на 24-летнего футболиста претендуют «Уфа», «Урал», «Крылья Советов» и «Оренбург», а также один из топ-клубов Сербии.

    «Динамо» не против отпустить одного из своих ключевых игроков, но за ту сумму, которой хватит на покупку нескольких новичков.

    Контракт хавбека с петербургским клубом рассчитан до лета 2019 года. В нынешнем первенстве ФНЛ он забил 16 голов и сделал пять результативных передач. На данный момент является лучшим бомбардиром турнира.

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.05.2018 12:51
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1637

      anri1703 12 мая 2018, 14:38

      у Палыча может заиграть тем более явно относительно не дорого купят , может Полоза взять все таки воспитаник да и после неудачного сезона в зените есть возможность перезагрузиться

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11