«Уфа» рассматривает Галактионова в качестве замены Семаку, который может уйти в «Зенит»

На месте Семака я бы даже в случае предложения не стал бы воглавлять Зенит, потому что руководство само по себе работает, тренеру придется строить команду из сброда игроков, усиление будет то которое сочтет нужным руководство, а задача будет топ3
ФК «Уфа» начинает подыскивать замену нынешнему главному тренеру команды Сергею Семаку, который находится в сфере интересов санкт-петербургского «Зенита». Так, одним из кандидатов на пост в Башкирии является Михаил Галактионов.
Последним местом работы специалиста был грозненский «Ахмат», откуда он был уволен весной.
«Уфа» имеет шансы в следующем сезоне сыграть в Лиге Европы.