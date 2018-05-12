«Уфа» рассматривает Галактионова в качестве замены Семаку, который может уйти в «Зенит»

ФК «Уфа» начинает подыскивать замену нынешнему главному тренеру команды Сергею Семаку, который находится в сфере интересов санкт-петербургского «Зенита». Так, одним из кандидатов на пост в Башкирии является Михаил Галактионов.

Последним местом работы специалиста был грозненский «Ахмат», откуда он был уволен весной.

«Уфа» имеет шансы в следующем сезоне сыграть в Лиге Европы.