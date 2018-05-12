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    «Уфа» рассматривает Галактионова в качестве замены Семаку, который может уйти в «Зенит»

    ФК «Уфа» начинает подыскивать замену нынешнему главному тренеру команды Сергею Семаку, который находится в сфере интересов санкт-петербургского «Зенита». Так, одним из кандидатов на пост в Башкирии является Михаил Галактионов.

    Последним местом работы специалиста был грозненский «Ахмат», откуда он был уволен весной.

    «Уфа» имеет шансы в следующем сезоне сыграть в Лиге Европы.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.05.2018 07:14
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 12 мая 2018, 22:23

      На месте Семака я бы даже в случае предложения не стал бы воглавлять Зенит, потому что руководство само по себе работает, тренеру придется строить команду из сброда игроков, усиление будет то которое сочтет нужным руководство, а задача будет топ3

      0
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    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 12 мая 2018, 19:50

      неплохой вариант, но надеюсь Семак все же останется.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2653

      пряник929 12 мая 2018, 13:07

      удачи Семаку и домкрат в придачу...

      1
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      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 12 мая 2018, 10:23

      зенит надо поднимать с колен

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +794

      VeniaminS 12 мая 2018, 09:36

      Рано ему уходить из Уфы!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1022

      Joko21 12 мая 2018, 09:34

      Семака назначат гл.тренером Зенита только в том случае, если руководство не сможет подписать ни одного из иностранных тренеров шорт --листа. Лично мое мнение.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2726

      a_who 12 мая 2018, 09:21

      Не верю в переход Семака ! перекормленный баблом зенит будет искать что то подороже ...

      4
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 12 мая 2018, 09:17

      а что, Фурсенку попёрли?
      Семак же не хотел идти под Фурсенко....

      0
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      ...
      Рейтинг: +12332

      Вомбат > семёнычев 12 мая 2018, 09:25

      Дело не в том, что ОН не хотел, дело в том, что Ф. не допустит российского главного тренера в Зенит. Уберут Ф., тогда и возьмут Семака.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +100725

      zigbert 12 мая 2018, 09:15

      Примут ли его в Уфе после такой неудачи?

      4
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      Рейтинг: +1573

      Муруал 12 мая 2018, 07:42

      Уфа кузница кадров для РФПЛ.Сначала Гончаренко,теперь Семак.

      0
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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k > Муруал 12 мая 2018, 08:34

      Гончаренко уже в Урале не плохо тренировал , до этого в Кубани вроде был но это не точно)
      лучше бы про Зинченко написал)
      Семак да хороши зарекомендовал себя)
      ,а вот Михаил Галактионов о котором я слышу впервые это уже плохо!
      удаче Уфе!

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > Муруал 12 мая 2018, 09:18

      Гончаренко себя сделал еще в Батэ и не надо приписывать того чего нет а Семак вообще еще как тренер ничегошеньки не добился а все его хвалят и хвалят как Аленя в Спартаке так вознесли и как он потом долго падал типа того же ждет и Семака если он конечно не дурак идти в Зенит

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