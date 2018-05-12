Муса не намерен возвращаться в «Лестер»

Уильям Давила – агент нападающего ЦСКА Ахмеда Мусы, права на которого принадлежат «Лестеру» – рассказал о планах своего клиента.

«Могу лишь подтвердить, что Муса не вернется в «Лестер». Сейчас мы ведем диалог с несколькими клубами, но пока не знаем, с кем Ахмед подпишет контракт.

ЦСКА? Этот клуб в сердце Мусы. Он пришел сюда зимой в тот момент, когда им интересовались многие клубы Англии, Турции и Германии.

Давайте дождемся чемпионата мира, посмотрим, что будет с Мусой, и тогда решим», – сказал Давила.

Муса находится в сфере интересов 15 клубов