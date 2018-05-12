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    Муса не намерен возвращаться в «Лестер»

    Уильям Давила – агент нападающего ЦСКА Ахмеда Мусы, права на которого принадлежат «Лестеру» – рассказал о планах своего клиента.

    «Могу лишь подтвердить, что Муса не вернется в «Лестер». Сейчас мы ведем диалог с несколькими клубами, но пока не знаем, с кем Ахмед подпишет контракт.

    ЦСКА? Этот клуб в сердце Мусы. Он пришел сюда зимой в тот момент, когда им интересовались многие клубы Англии, Турции и Германии.

    Давайте дождемся чемпионата мира, посмотрим, что будет с Мусой, и тогда решим», – сказал Давила.

    Муса находится в сфере интересов 15 клубов

    Источник: Чемпионат.ком

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    12.05.2018 01:22
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 12 мая 2018, 22:58

      Что мы имеем, Мусса выбрал аренду в Цска чтоб получить практику и попасть на чм, где он себя точно не проявит ибо играть ему в группе с Аргами Хорватами и Исландцами. Клубы его сейчас наверняка не собираются подписывать потому что ждут чм и рост или спад в цене игроков. Кроме чемпа Турции России и Китая негде он не заиграет, потому что как в Цска держать его на поле 5 матчей и при этом он себя в них не реализовывал нормальный клуб (Апл ЛаЛига Бундеслига СерияА даже Лига1 ) не будет, его сразу усадят как в Лестере

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 12 мая 2018, 13:29

      Лестеру тоже не выгодно Мусе деньги платить, а игрок будет на
      лавочке сидеть в запасе, поэтому и им необходимо его продать,
      даже за небольшие деньги.

      0
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      Рейтинг: +3754

      Yev 12 мая 2018, 12:20

      Таити, Таити...Нас и здесь не плохо кормят

      0
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      Рейтинг: +100725

      zigbert 12 мая 2018, 08:58

      Вряд ли Лестер продаст его дешево.

      2
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 12 мая 2018, 08:53

      В ПФК ЦСКА А. Муса пользуется заслуженным авторитетом и ему
      решать, где играть, поэтому дождёмся его решения.

      1
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      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 12 мая 2018, 08:49

      Нечего там делать.

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      Рейтинг: +2287

      Vickont 12 мая 2018, 08:16

      Этого следовало ожидать, загубили парня!

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      Рейтинг: +556

      FCZenit is Ivanovo 12 мая 2018, 07:42

      Больше не хочет лавку драить

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