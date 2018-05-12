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Муса не намерен возвращаться в «Лестер»

12 мая 2018, 01:22
8

Уильям Давила – агент нападающего ЦСКА Ахмеда Мусы, права на которого принадлежат «Лестеру» – рассказал о планах своего клиента.

«Могу лишь подтвердить, что Муса не вернется в «Лестер». Сейчас мы ведем диалог с несколькими клубами, но пока не знаем, с кем Ахмед подпишет контракт.

ЦСКА? Этот клуб в сердце Мусы. Он пришел сюда зимой в тот момент, когда им интересовались многие клубы Англии, Турции и Германии.

Давайте дождемся чемпионата мира, посмотрим, что будет с Мусой, и тогда решим», – сказал Давила.

Муса находится в сфере интересов 15 клубов

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Лестер ЦСКА Муса Ахмед
Комментарии (8)
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FCZenit is Ivanovo
1526100147
Больше не хочет лавку драить
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Vickont
1526102180
Этого следовало ожидать, загубили парня!
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Ще Гевара
1526104145
Нечего там делать.
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vladimir-7
1526104391
В ПФК ЦСКА А. Муса пользуется заслуженным авторитетом и ему решать, где играть, поэтому дождёмся его решения.
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zigbert
1526104692
Вряд ли Лестер продаст его дешево.
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Yev
1526116850
Таити, Таити...Нас и здесь не плохо кормят
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vladimir-7
1526120965
Лестеру тоже не выгодно Мусе деньги платить, а игрок будет на лавочке сидеть в запасе, поэтому и им необходимо его продать, даже за небольшие деньги.
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кузнецов артем
1526155132
Что мы имеем, Мусса выбрал аренду в Цска чтоб получить практику и попасть на чм, где он себя точно не проявит ибо играть ему в группе с Аргами Хорватами и Исландцами. Клубы его сейчас наверняка не собираются подписывать потому что ждут чм и рост или спад в цене игроков. Кроме чемпа Турции России и Китая негде он не заиграет, потому что как в Цска держать его на поле 5 матчей и при этом он себя в них не реализовывал нормальный клуб (Апл ЛаЛига Бундеслига СерияА даже Лига1 ) не будет, его сразу усадят как в Лестере
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