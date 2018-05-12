Муса не намерен возвращаться в «Лестер»

Что мы имеем, Мусса выбрал аренду в Цска чтоб получить практику и попасть на чм, где он себя точно не проявит ибо играть ему в группе с Аргами Хорватами и Исландцами. Клубы его сейчас наверняка не собираются подписывать потому что ждут чм и рост или спад в цене игроков. Кроме чемпа Турции России и Китая негде он не заиграет, потому что как в Цска держать его на поле 5 матчей и при этом он себя в них не реализовывал нормальный клуб (Апл ЛаЛига Бундеслига СерияА даже Лига1 ) не будет, его сразу усадят как в Лестере
Уильям Давила – агент нападающего ЦСКА Ахмеда Мусы, права на которого принадлежат «Лестеру» – рассказал о планах своего клиента.
«Могу лишь подтвердить, что Муса не вернется в «Лестер». Сейчас мы ведем диалог с несколькими клубами, но пока не знаем, с кем Ахмед подпишет контракт.
ЦСКА? Этот клуб в сердце Мусы. Он пришел сюда зимой в тот момент, когда им интересовались многие клубы Англии, Турции и Германии.
Давайте дождемся чемпионата мира, посмотрим, что будет с Мусой, и тогда решим», – сказал Давила.
Муса находится в сфере интересов 15 клубов