«Боруссия» может купить защитника «Вердера» за 15 миллионов

«Боруссия» Дортмунд рассматривает возможность покупки защитника Томаса Делэни, сообщает Bild.

По данным источника, текущий клуб датчанина «Вердер» оценивает его в 15 миллионов евро. Ожидается, что дортмундцы начнут переговоры в период летнего трансферного окна.

Делэни пополнил состав «Вердера» в январе 2017 года, перейдя из «Копенгагена» за 2 миллиона евро. В текущем сезоне он принял участие в 35 играх всех турниров, отметившись тремя голами и шестью результативными передачами.

Напомним, в ближайшее время «Боруссию» возглавил Люсьен Фавр.