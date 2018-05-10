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    «Боруссия» может купить защитника «Вердера» за 15 миллионов

    «Боруссия» Дортмунд рассматривает возможность покупки защитника Томаса Делэни, сообщает Bild.

    По данным источника, текущий клуб датчанина «Вердер» оценивает его в 15 миллионов евро. Ожидается, что дортмундцы начнут переговоры в период летнего трансферного окна.

    Делэни пополнил состав «Вердера» в январе 2017 года, перейдя из «Копенгагена» за 2 миллиона евро. В текущем сезоне он принял участие в 35 играх всех турниров, отметившись тремя голами и шестью результативными передачами.

    Напомним, в ближайшее время «Боруссию» возглавил Люсьен Фавр.

    Источник: Bild

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    10.05.2018 16:19
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