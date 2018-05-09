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    Суперкубок России разыграют «Локомотив» и «Тосно»

    «Тосно» в решающем матче Кубка России обыграл «Авангард» со счетом 2:1.

    Команда Дмитрия Парфенова примет участие в Суперкубке страны. Ранее первым его участником стал «Локомотив», выигравший чемпионат-2017/18.

    Дата и место проведения встречи за Суперкубок на данный момент неизвестны. Ранее президент РФПЛ Сергей Прядкин сказал, что матч пройдет в июле на территории России.

    Прежде поступала информация о возможном проведении игры в Казахстане или Катаре.

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.05.2018 22:39
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +393

      victosha 10 мая 2018, 19:21

      К июлю Тосно может перестать быть вообще в природе. С кем тогда играть Локомотиву? С Авангардом?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 10 мая 2018, 09:58

      а вдруг Тосно еще и суперкубок возьмет всем назло)

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3282

      woyser 10 мая 2018, 01:15

      В суперкубке должна играть команда занявшая 6-ю строчку и играющая в ЛЕ.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1743

      Alex Y 9 мая 2018, 23:58

      Тосно будет в ЛЕ будет?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100724

      zigbert 9 мая 2018, 23:13

      Только лучше провести матч в России.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +3173

      Путник 13 9 мая 2018, 22:56

      Желаю победы Тосно ..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70527

      insider_retro 9 мая 2018, 22:47

      Ну чтож, у Локо есть прекрасная возможность разжиться ещё и Суперкубком...
      Хотелось бы, что бы завоевание отечественного трофея происходило в пределах нашего Отечества...

      5
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > ZenitGunner 10 мая 2018, 19:17

      Это чиновники у них бабло отжали и теперь тосно не платит игрокам зарплату?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +8832

      vladik12 9 мая 2018, 22:44

      Не слишком ли много трофеев для "Тосно"?

      -1
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