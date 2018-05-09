Суперкубок России разыграют «Локомотив» и «Тосно»

«Тосно» в решающем матче Кубка России обыграл «Авангард» со счетом 2:1.

Команда Дмитрия Парфенова примет участие в Суперкубке страны. Ранее первым его участником стал «Локомотив», выигравший чемпионат-2017/18.

Дата и место проведения встречи за Суперкубок на данный момент неизвестны. Ранее президент РФПЛ Сергей Прядкин сказал, что матч пройдет в июле на территории России.

Прежде поступала информация о возможном проведении игры в Казахстане или Катаре.