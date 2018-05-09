Чернов: «Тосно» отдал все силы. Очень рады, что завоевали Кубок»

Защитник «Тосно» Евгений Чернов подвел итог победе над «Авангардом» (2:1) в финале Кубка России.

«Очень много сил и эмоций потратили в этой игре. Был очень сложный матч, как и весь Кубок. Мы отдали все силы и очень рады, что завоевали этот трофей.

«Авангард» тоже неслучайно оказался в финале. Достойный соперник. У них очень крепкая команда, организованная. «Авангард» сегодня показал качественную игру. Но это футбол. Так получилось, что мы победили и очень этому рады.

Стадион очень и очень красивый и с внешней, и с внутренней стороны. Здесь будет очень приятно играть. Поддержка болельщиков была вообще сумасшедшая. Мы очень рады, что получилось здесь завоевать трофей.

Сейчас в раздевалке отпразднуем и будем готовиться к самому важному, наверное, матчу сезона», – сказал футболист в эфире «Матч ТВ».

Победа на турнире стала для «Тосно» первой в истории.