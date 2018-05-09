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  • Мутко приехал на финал Кубка, повязав георгиевскую ленточку

Мутко приехал на финал Кубка, повязав георгиевскую ленточку

9 мая 2018, 19:36
8

Вице-премьер РФ Виталий Мутко присутствует на встрече за Кубок России между «Тосно» и «Авангардом», сообщает Sports.ru.

Согласно источнику, Мутко смотрит матч с VIP-ложи «Волгоград-Арены». В честь Дня Победы чиновник повязал на одежду георгиевскую ленту.

Напомним, с сентября 2015 года по декабрь 2017 Мутко занимал должность президента РФС. 7 мая председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев предложил кандидатуру Мутко на должность вице-премьера по вопросам строительства и региональной политики.

«Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Источник: Sports.ru
Россия. Кубок Тосно Авангард Мутко Виталий
Комментарии (8)
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Vickont
1525884079
Взрыв мозга от такого заголовка... при чем тут суперкубок? как он мог приехать в ленточке?
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dddolphin
1525884427
Збс заголовок... Бедняга Мутко...голенький, одетый лишь в ленточку... тьфу
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3a zenit
1525885455
вы там перепили е б о на шки на спортсру?
Ответить
dddolphin
1525892174
о, отредактировали голову))
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zigbert
1525895521
Наверное это было его прощальное посещение футбольной арены. Теперь он вплотную займется вопросами строительства.
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OfaZavr
1525934016
ну прям новость дня))
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