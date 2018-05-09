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    Мутко приехал на финал Кубка, повязав георгиевскую ленточку

    Вице-премьер РФ Виталий Мутко присутствует на встрече за Кубок России между «Тосно» и «Авангардом», сообщает Sports.ru.

    Согласно источнику, Мутко смотрит матч с VIP-ложи «Волгоград-Арены». В честь Дня Победы чиновник повязал на одежду георгиевскую ленту.

    Напомним, с сентября 2015 года по декабрь 2017 Мутко занимал должность президента РФС. 7 мая председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев предложил кандидатуру Мутко на должность вице-премьера по вопросам строительства и региональной политики.

    «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

    Источник: Sports.ru

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    09.05.2018 19:36
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    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 10 мая 2018, 09:33

      ну прям новость дня))

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70527

      insider_retro > OfaZavr 10 мая 2018, 09:38

      Ну, прям пора "червончик" для блеска в глаза разменять!!!!!! Сегодня!!!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > insider_retro 10 мая 2018, 09:56

      да я только за!))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100724

      zigbert 9 мая 2018, 22:52

      Наверное это было его прощальное посещение футбольной арены. Теперь он вплотную займется вопросами строительства.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +788

      dddolphin 9 мая 2018, 21:56

      о, отредактировали голову))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 9 мая 2018, 20:04

      вы там перепили е б о на шки на спортсру?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +788

      dddolphin 9 мая 2018, 19:47

      Збс заголовок...
      Бедняга Мутко...голенький, одетый лишь в ленточку...
      тьфу

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2287

      Vickont 9 мая 2018, 19:41

      Взрыв мозга от такого заголовка... при чем тут суперкубок? как он мог приехать в ленточке?

      3
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