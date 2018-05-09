Мутко приехал на финал Кубка, повязав георгиевскую ленточку

Вице-премьер РФ Виталий Мутко присутствует на встрече за Кубок России между «Тосно» и «Авангардом», сообщает Sports.ru.

Согласно источнику, Мутко смотрит матч с VIP-ложи «Волгоград-Арены». В честь Дня Победы чиновник повязал на одежду георгиевскую ленту.

Напомним, с сентября 2015 года по декабрь 2017 Мутко занимал должность президента РФС. 7 мая председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев предложил кандидатуру Мутко на должность вице-премьера по вопросам строительства и региональной политики.

«Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.