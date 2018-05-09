«Тосно» и «Авангард» назвали составы на финал Кубка России

Стали известны стартовые составы «Тосно» и «Авангарда» на финальный матч Кубка России.

«Тосно»: Юрченко, Жигулев, Сухарев, Палиенко, Скворцов, Галиулин, Мирзов, Маргасов, Буйволов, Чернов, Полетанович.

«Авангард»: Кобзев, Нетфуллин, Дашаев, Гоцук, Багаев, Гурфов, Федчук, Коробов, Киреев, Альшин, Болов.

Поединок пройдет сегодня в Волгограде. Начало – в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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