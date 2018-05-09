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    «Тосно» и «Авангард» назвали составы на финал Кубка России

    Стали известны стартовые составы «Тосно» и «Авангарда» на финальный матч Кубка России.

    «Тосно»: Юрченко, Жигулев, Сухарев, Палиенко, Скворцов, Галиулин, Мирзов, Маргасов, Буйволов, Чернов, Полетанович.

    «Авангард»: Кобзев, Нетфуллин, Дашаев, Гоцук, Багаев, Гурфов, Федчук, Коробов, Киреев, Альшин, Болов.

    Поединок пройдет сегодня в Волгограде. Начало – в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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    Источник: ФК «Тосно»

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    09.05.2018 18:09
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    Комментарии9
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    • ...
      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 9 мая 2018, 20:23

      По-любому, надо будет помочь выигравшей команде, чтобы не сразу стало страшно в Еуропе.
      Своих не бросаем!!!!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb 9 мая 2018, 19:58

      Ну и игра смотрится.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +748

      вместе с ЦСКА 9 мая 2018, 19:55

      Я СКАЖКУ ТАК Я ****..... ФИНАЛИСТЫ- ЗАСЛУЖИЛИ!
      ЛИЦЕЗИРУЙТЕ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ СРАЗУ И БЕСПЛАТНО! ЧТО ЗА ПОРНОГРАФИЯ7?
      никакого 6 места только победитель кубка!!!!! а н6ет то засунте кубок в жопу и начислите себе 6 млн.........

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb 9 мая 2018, 18:45

      мужикам будет что доказывать!Покажите красивый футбол!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70527

      insider_retro 9 мая 2018, 18:45

      Если всё сложится с лицензированием и остальной бедой, то в следующем году фамилии игроков одной из команд будет знать вся футбольная Еуропа... ))
      Эти парни смогут переписать историю и массу статистических рекордов еурокубков..))

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12101

      BRO_football 9 мая 2018, 18:23

      Это будет самый скучный финал в истории Кубка России!

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > BRO_football 9 мая 2018, 18:28

      Да отнюдь.
      Заруба будет не из последних.
      Терять нечего,ловить не с чего..
      А Слава Героев найдёт..аллею Гордости.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8832

      vladik12 9 мая 2018, 18:23

      Звезды российского футбола нормального человека, а не курильщика.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +556

      FCZenit is Ivanovo 9 мая 2018, 18:12

      Давай Тосно порви их как ПорасяТ

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