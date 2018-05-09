Роналду, Марсело, Модрич и еще четверо игроков основы «Реала» не вошли в заявку на матч с «Севильей»

«Реал» опубликовал заявку на перенесенный матч 34 тура Примеры с «Севильей». В составе сливочных отсутствуют сразу семь основных футболистов: голкипер Кейлор Навас, защитники Рафаэль Варан и Марсело, полузащитники Тони Кроос, Лука Модрич и Гарет Бэйл, нападающий Криштиану Роналду.

Полностью заявка мадридцев на поединок с андалусской командой выглядит так:

Вратари: Кико Касилья, Лука Зидан.

Защитники: Хесус Вальехо, Серхио Рамос, Начо, Ашраф Хакими, Альваро Техеро, Луисми Кесада.

Полузащитники: Каземиро, Маркос Льоренте, Марко Асенсио, Матео Ковачич, Даниэль Себальос, Оскар Родригес.

Нападающие: Карим Бензема, Лукас Васкес, Борха Майорал.

Матч «Севилья» – «Реал» состоится в среду, 9 мая, и начнется в 22:30 по московскому времени. Напомним, 26 мая сливочным предстоит сыграть в финвале Лиги чемпионов против «Ливерпуля».