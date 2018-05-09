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    Роналду, Марсело, Модрич и еще четверо игроков основы «Реала» не вошли в заявку на матч с «Севильей»

    «Реал» опубликовал заявку на перенесенный матч 34 тура Примеры с «Севильей». В составе сливочных отсутствуют сразу семь основных футболистов: голкипер Кейлор Навас, защитники Рафаэль Варан и Марсело, полузащитники Тони Кроос, Лука Модрич и Гарет Бэйл, нападающий Криштиану Роналду.

    Полностью заявка мадридцев на поединок с андалусской командой выглядит так:

    Вратари: Кико Касилья, Лука Зидан.

    Защитники: Хесус Вальехо, Серхио Рамос, Начо, Ашраф Хакими, Альваро Техеро, Луисми Кесада.

    Полузащитники: Каземиро, Маркос Льоренте, Марко Асенсио, Матео Ковачич, Даниэль Себальос, Оскар Родригес.

    Нападающие: Карим Бензема, Лукас Васкес, Борха Майорал.

    Матч «Севилья» – «Реал» состоится в среду, 9 мая, и начнется в 22:30 по московскому времени. Напомним, 26 мая сливочным предстоит сыграть в финвале Лиги чемпионов против «Ливерпуля».

    Источник: ФК «Реал»

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    09.05.2018 14:43
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    Комментарии10
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    • ...
      Рейтинг: +6979

      1bear 9 мая 2018, 20:34

      ...ожидаемо дают отдохнуть и правильно...

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 9 мая 2018, 17:52

      Ну не знаю. Я лично не из тех, кто прямо бесится по поводу престижа в классическом понимании этого слова. Мне вполне понятно, что тренер, в первую очередь, не хочет травм перед финалом ЛЧ, победа в котором может сделать Реал обладателем вечного рекорда "три в ряд"))) Во вторую очередь, это ротация. Лидерам нужен отдых. Я даже немного удивлён тем, что в заявке есть Рамос. Его не жалко, в отличие от Варана и Марсело?))
      Это называется тактика, и в этом нет ничего предосудительного. Позорно и неспортивно будет, если резерв Реала сольёт матч, как это было, например, с Лестером в ЛЧ против Порту, когда Раньери решил выставить полудублирующий состав и влетел 5-0, но этот счёт всё равно ничего не решал. А игроки Реала, скорее всего, хоть и резерв, всё равно будут играть на победу и Севилье уж точно будет не просто. Всё в рамках спортивного принципа.
      Другое дело, что получить травму можно не только на поле, но и на тренировке или даже в бытовых условиях дома. Тут уж никто не застрахован.

      1
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      Рейтинг: +63

      tulala1977 9 мая 2018, 16:28

      А что с Иско?

      0
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      Рейтинг: +906

      Football06 > tulala1977 10 мая 2018, 09:08

      Травма была в первом матче с Барварией и у Карвахаля тоже вместе с Боатенгом и Роббеном

      0
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      Рейтинг: +2509

      panmon 9 мая 2018, 15:54

      Правильно делает. 2 или 3 место - все равно провал.
      А вот травм, которые участились в мире последнее время, нужно избежать для тех игроков, которых будет сложно заменить (Бейл, ты ты что забыл?)
      В любом случае состав Реала позволяет играть и без 6 игроков основы не особо замечая разницы

      1
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      Рейтинг: +906

      Football06 9 мая 2018, 15:31

      По мне так выпускать второй состав на такой матч просто позорно, это они не считают соперником Севилью? Или пофиг на Ла Лигу? Ведь второе место не далеко.. И при всем уважении осталось ещё 17 дней до финала ЛЧ. И не 7 дней не 5 дней даже не 10.не хочется травм? То пусть после полуфинала бы выпускал второй состав.. Что уж там терять

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      Рейтинг: +102

      Shogun 9 мая 2018, 15:06

      Против Барселоны тоже резерв был, все помним

      0
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      Рейтинг: +983

      Михаил_Боярский > Shogun 9 мая 2018, 17:26

      Против барселоны у них был 12 игрок в желтой футболке и половину матча отыграли основой.

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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 9 мая 2018, 14:53

      Самое обидное для Севильи , что в нынешнем своем состоянии они могут спокойно не выиграть , а то и проиграть даже такому не мотивированному и играющему вторым составом Реалу.

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > hevbn 28 9 мая 2018, 17:44

      могут, а могут и выиграть, т.к. в экстренном порядке сменили тренера и шансы попасть в зону ЛЕ всё еще вполне нормальные, при условии побед в последних турах.

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