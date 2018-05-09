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  • Роналду, Марсело, Модрич и еще четверо игроков основы «Реала» не вошли в заявку на матч с «Севильей»

Роналду, Марсело, Модрич и еще четверо игроков основы «Реала» не вошли в заявку на матч с «Севильей»

9 мая 2018, 14:43
10

«Реал» опубликовал заявку на перенесенный матч 34 тура Примеры с «Севильей». В составе сливочных отсутствуют сразу семь основных футболистов: голкипер Кейлор Навас, защитники Рафаэль Варан и Марсело, полузащитники Тони Кроос, Лука Модрич и Гарет Бэйл, нападающий Криштиану Роналду.

Полностью заявка мадридцев на поединок с андалусской командой выглядит так:

Вратари: Кико Касилья, Лука Зидан.

Защитники: Хесус Вальехо, Серхио Рамос, Начо, Ашраф Хакими, Альваро Техеро, Луисми Кесада.

Полузащитники: Каземиро, Маркос Льоренте, Марко Асенсио, Матео Ковачич, Даниэль Себальос, Оскар Родригес.

Нападающие: Карим Бензема, Лукас Васкес, Борха Майорал.

Матч «Севилья» – «Реал» состоится в среду, 9 мая, и начнется в 22:30 по московскому времени. Напомним, 26 мая сливочным предстоит сыграть в финвале Лиги чемпионов против «Ливерпуля».

Источник: ФК «Реал»
Испания. Примера Севилья Реал Марсело Кроос Тони Роналду Криштиану Бэйл Гарет Модрич Лука Варан Рафаэль Навас Кейлор
Комментарии (10)
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hevbn 28
1525866827
Самое обидное для Севильи , что в нынешнем своем состоянии они могут спокойно не выиграть , а то и проиграть даже такому не мотивированному и играющему вторым составом Реалу.
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Shogun
1525867613
Против Барселоны тоже резерв был, все помним
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Football06
1525869073
По мне так выпускать второй состав на такой матч просто позорно, это они не считают соперником Севилью? Или пофиг на Ла Лигу? Ведь второе место не далеко.. И при всем уважении осталось ещё 17 дней до финала ЛЧ. И не 7 дней не 5 дней даже не 10.не хочется травм? То пусть после полуфинала бы выпускал второй состав.. Что уж там терять
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panmon
1525870468
Правильно делает. 2 или 3 место - все равно провал. А вот травм, которые участились в мире последнее время, нужно избежать для тех игроков, которых будет сложно заменить (Бейл, ты ты что забыл?) В любом случае состав Реала позволяет играть и без 6 игроков основы не особо замечая разницы
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tulala1977
1525872499
А что с Иско?
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Cules2013
1525877532
Ну не знаю. Я лично не из тех, кто прямо бесится по поводу престижа в классическом понимании этого слова. Мне вполне понятно, что тренер, в первую очередь, не хочет травм перед финалом ЛЧ, победа в котором может сделать Реал обладателем вечного рекорда "три в ряд"))) Во вторую очередь, это ротация. Лидерам нужен отдых. Я даже немного удивлён тем, что в заявке есть Рамос. Его не жалко, в отличие от Варана и Марсело?)) Это называется тактика, и в этом нет ничего предосудительного. Позорно и неспортивно будет, если резерв Реала сольёт матч, как это было, например, с Лестером в ЛЧ против Порту, когда Раньери решил выставить полудублирующий состав и влетел 5-0, но этот счёт всё равно ничего не решал. А игроки Реала, скорее всего, хоть и резерв, всё равно будут играть на победу и Севилье уж точно будет не просто. Всё в рамках спортивного принципа. Другое дело, что получить травму можно не только на поле, но и на тренировке или даже в бытовых условиях дома. Тут уж никто не застрахован.
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1bear
1525887259
...ожидаемо дают отдохнуть и правильно...
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