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  • Кавани готов отказаться от части зарплаты ради перехода в «Атлетико»

Кавани готов отказаться от части зарплаты ради перехода в «Атлетико»

9 мая 2018, 07:05
9

Нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани может следующий сезон начать в чемпионате Испании, сообщает Mundo Deportivo.

Футболист имеет шанс перебраться в «Атлетико». Ради этого перехода он готов пойти на снижение требования по зарплате. Его действующий контракт с парижанами рассчитан до лета 2020 года.

Кавани перешел в «ПСЖ» в 2013 году. За это время он стал рекордсменом по голам за столичный клуб во всех турнирах.

В текущем сезоне 31-летний форвард провел 48 матчей во всех турнирах, забив в них 40 голов и сделав 12 результативных передач.

Источник: Бомбардир.ру
Франция. Лига 1 Испания. Примера Трансферы ПСЖ Атлетико Кавани Эдинсон
Комментарии (9)
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Федя Кабак
1525842036
Просто машина!Великий форвард
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zigbert
1525846523
Как тут не вспомнить, что его нам придется сдерживать.Трудно будет остановить Кавани. С первым абзацем в тексте ,намудрили.
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Cules2013
1525846966
Нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани может следующий сезон начать в чемпионате Франции --------- Может чемпионате Испании?))) Что-то много ошибок в новостях на сайте. --------- А нужен он Атлетико? Кавани не молод, и это явно покупка на пару лет, а обойдётся дорого. Это никак не замена Гризманну. У Атлетов и кроме Диего Косты есть кому играть в нападении. К тому же, считаю, что Кавани по духу не подходит Атлетико. Вот сколько смотрел матчей ПСЖ с его участием, везде одно и тоже - весь матч падает как подкошенный от каждого касания, выпрашивает пенальти и штрафные. Да и некий скилл запарывания моментов а-ля Бензема/Игуаин у него тоже есть.
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andrej-lucevich
1525847541
Атлетико не лучший вариант для продолжения карьеры для такого таланта, как Кавани. В ПСЖ он звезда, а у испанцев превратится в одного из немногих...
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SKS6891
1525948603
Отличный вариант для Кавани и отличная замена на место Гризмана.
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tulala1977
1525958495
Ла Лига рулит!!!!
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fabio_c
1525967619
лучше вариант только в Неаполь
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