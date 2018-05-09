Кавани готов отказаться от части зарплаты ради перехода в «Атлетико»

Нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани может следующий сезон начать в чемпионате Испании, сообщает Mundo Deportivo.

Футболист имеет шанс перебраться в «Атлетико». Ради этого перехода он готов пойти на снижение требования по зарплате. Его действующий контракт с парижанами рассчитан до лета 2020 года.

Кавани перешел в «ПСЖ» в 2013 году. За это время он стал рекордсменом по голам за столичный клуб во всех турнирах.

В текущем сезоне 31-летний форвард провел 48 матчей во всех турнирах, забив в них 40 голов и сделав 12 результативных передач.