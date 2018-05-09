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    Кавани готов отказаться от части зарплаты ради перехода в «Атлетико»

    Нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани может следующий сезон начать в чемпионате Испании, сообщает Mundo Deportivo.

    Футболист имеет шанс перебраться в «Атлетико». Ради этого перехода он готов пойти на снижение требования по зарплате. Его действующий контракт с парижанами рассчитан до лета 2020 года.

    Кавани перешел в «ПСЖ» в 2013 году. За это время он стал рекордсменом по голам за столичный клуб во всех турнирах.

    В текущем сезоне 31-летний форвард провел 48 матчей во всех турнирах, забив в них 40 голов и сделав 12 результативных передач.

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.05.2018 07:05
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +254

      fabio_c 10 мая 2018, 18:53

      лучше вариант только в Неаполь

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +63

      tulala1977 10 мая 2018, 16:21

      Ла Лига рулит!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -205

      SKS6891 10 мая 2018, 13:36

      Отличный вариант для Кавани и отличная замена на место Гризмана.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2556

      andrej-lucevich 9 мая 2018, 09:32

      Атлетико не лучший вариант для продолжения карьеры для такого таланта, как Кавани. В ПСЖ он звезда, а у испанцев превратится в одного из немногих...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +493

      iBragim2102 > andrej-lucevich 9 мая 2018, 17:06

      Его выгоняет Неймар из ПСЖ.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 9 мая 2018, 09:22

      Нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани может следующий сезон начать в чемпионате Франции
      ---------
      Может чемпионате Испании?))) Что-то много ошибок в новостях на сайте.
      ---------

      А нужен он Атлетико? Кавани не молод, и это явно покупка на пару лет, а обойдётся дорого. Это никак не замена Гризманну. У Атлетов и кроме Диего Косты есть кому играть в нападении. К тому же, считаю, что Кавани по духу не подходит Атлетико. Вот сколько смотрел матчей ПСЖ с его участием, везде одно и тоже - весь матч падает как подкошенный от каждого касания, выпрашивает пенальти и штрафные. Да и некий скилл запарывания моментов а-ля Бензема/Игуаин у него тоже есть.

      1
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      Рейтинг: -205

      SKS6891 > Cules2013 10 мая 2018, 13:37

      По уровню Кавани как раз-таки замена Гризману.

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +100724

      zigbert 9 мая 2018, 09:15

      Как тут не вспомнить, что его нам придется сдерживать.Трудно будет остановить Кавани. С первым абзацем в тексте ,намудрили.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 9 мая 2018, 08:00

      Просто машина!Великий форвард

      2
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