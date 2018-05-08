Березуцкие подтвердили, что не намерены возвращаться в сборную России

Защитники ЦСКА Алексей и Василий Березуцкие опровергли слухи о том, что намерены вернуться в сборную России для участия на чемпионате мира-2018.

Ранее сообщалось, что главный тренер национальной команды Станислав Черчесов посетил базу армейского клуба, где попросил 35-летних футболистов вернуться в сборную, и они согласились.

«Появившаяся в СМИ информация о нашем возвращении не соответствует действительности», – сказали Березуцкие.

Напомним, о своем завершении выступлений за сборную России Алексей и Василий Березуцкие объявили 7 марта нынешнего года.