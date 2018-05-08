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    Березуцкие подтвердили, что не намерены возвращаться в сборную России

    Защитники ЦСКА Алексей и Василий Березуцкие опровергли слухи о том, что намерены вернуться в сборную России для участия на чемпионате мира-2018.

    Ранее сообщалось, что главный тренер национальной команды Станислав Черчесов посетил базу армейского клуба, где попросил 35-летних футболистов вернуться в сборную, и они согласились.

    «Появившаяся в СМИ информация о нашем возвращении не соответствует действительности», – сказали Березуцкие.

    Напомним, о своем завершении выступлений за сборную России Алексей и Василий Березуцкие объявили 7 марта нынешнего года.

    Источник: Р-Спорт

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    08.05.2018 15:53
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 8 мая 2018, 21:12

      Черчесову работать надо, а не игроков, которые заявили об уходе из
      сборной, уговаривать вернуться в сборную. Работай, Стасик, работай.
      Помимо поисков, не забудь и тренировать их.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +12101

      BRO_football 8 мая 2018, 18:10

      Ну и правильно делают. Пусть Черчесов поработает и найдёт других защитников в сборную. Зря что ли лимит на легионеров вводили?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +102

      Shogun 8 мая 2018, 18:01

      Даже уже Березы не хотят работать с усатым, ну это понятно, тренер нулевой и ничего не добился, как тренер

      6
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    • ...
      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 8 мая 2018, 17:48

      Да отстаньте от них уже.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +307

      Mirex_CSKA 8 мая 2018, 16:53

      Напозорились уже.Хватит им)

      -3
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    • ...
      Рейтинг: +2888

      absent32 8 мая 2018, 16:46

      Как стало известно «Матч ТВ», защитники ЦСКА Алексей и Василий Березуцкие могут войти в окончательную заявку сборной России на домашний ЧМ-2018.

      Главный тренер национальной команды Станислав Черчесов планирует играть на ЧМ в пять защитников, но испытывает проблемы с составом из-за травм Георгия Джикии и Виктора Васина.

      Черчесов лично ездил на встречу с Березуцкими и просил вернуться в сборную 35-летних футболистов. Братья ответили согласием на просьбу тренера.

      Напомним, что в марте этого года братья подтверждали информацию о том, что не намерены возвращаться в сборную по состоянию здоровья.

      На счету Василия Березуцкого 101 матч и 5 голов на сборную России, на счету Алексея Березуцкого – 58 матчей.

      ВОТ ЭТО Я ПРОЧИТАЛ СЕГОДНЯ НА МАТЧ ТВ! ВРЕМЯ ОПУБЛИКОВАНИЯ НОВОСТИ - 13.51

      0
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      Рейтинг: +102

      Shogun > absent32 8 мая 2018, 21:38

      Матч ТВ твой шарашка 3,14здаболов и только, а армяшка тем более, великий 3,14здабол

      3
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      Рейтинг: +2888

      absent32 > Shogun 9 мая 2018, 07:09

      Почему мой? И я не говорю, что доверяю матчу. Просто у них свое виденье ситуации.

      0
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 8 мая 2018, 16:41

      Братья сразу и по делу отвечают на все слухи и ставят все точки. Нету нудной **********.

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