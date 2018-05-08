Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Березуцкие подтвердили, что не намерены возвращаться в сборную России

Березуцкие подтвердили, что не намерены возвращаться в сборную России

8 мая 2018, 15:53
9

Защитники ЦСКА Алексей и Василий Березуцкие опровергли слухи о том, что намерены вернуться в сборную России для участия на чемпионате мира-2018.

Ранее сообщалось, что главный тренер национальной команды Станислав Черчесов посетил базу армейского клуба, где попросил 35-летних футболистов вернуться в сборную, и они согласились.

«Появившаяся в СМИ информация о нашем возвращении не соответствует действительности», – сказали Березуцкие.

Напомним, о своем завершении выступлений за сборную России Алексей и Василий Березуцкие объявили 7 марта нынешнего года.

Источник: Р-Спорт
Чемпионат мира Россия. Премьер-лига ЦСКА Россия Березуцкий Алексей Березуцкий Василий
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Kulimen
1525786860
Братья сразу и по делу отвечают на все слухи и ставят все точки. Нету нудной **********.
Ответить
absent32
1525787188
Как стало известно «Матч ТВ», защитники ЦСКА Алексей и Василий Березуцкие могут войти в окончательную заявку сборной России на домашний ЧМ-2018. Главный тренер национальной команды Станислав Черчесов планирует играть на ЧМ в пять защитников, но испытывает проблемы с составом из-за травм Георгия Джикии и Виктора Васина. Черчесов лично ездил на встречу с Березуцкими и просил вернуться в сборную 35-летних футболистов. Братья ответили согласием на просьбу тренера. Напомним, что в марте этого года братья подтверждали информацию о том, что не намерены возвращаться в сборную по состоянию здоровья. На счету Василия Березуцкого 101 матч и 5 голов на сборную России, на счету Алексея Березуцкого – 58 матчей. ВОТ ЭТО Я ПРОЧИТАЛ СЕГОДНЯ НА МАТЧ ТВ! ВРЕМЯ ОПУБЛИКОВАНИЯ НОВОСТИ - 13.51
Ответить
Mirex_CSKA
1525787589
Напозорились уже.Хватит им)
Ответить
Федя Кабак
1525790898
Да отстаньте от них уже.
Ответить
Shogun
1525791694
Даже уже Березы не хотят работать с усатым, ну это понятно, тренер нулевой и ничего не добился, как тренер
Ответить
BRO_football
1525792228
Ну и правильно делают. Пусть Черчесов поработает и найдёт других защитников в сборную. Зря что ли лимит на легионеров вводили?
Ответить
vladimir-7
1525803127
Черчесову работать надо, а не игроков, которые заявили об уходе из сборной, уговаривать вернуться в сборную. Работай, Стасик, работай. Помимо поисков, не забудь и тренировать их.
Ответить
Главные новости
Семак прокомментировал победу над «Крыльями» по пенальти
19:19
2
Фото«Рубин» отпустил вингера в «Партизан» за бонусы и процент от перепродажи
19:03
ФотоКейн получил «Золотую бутсу»
18:47
1
ФотоСаудовский клуб приобрел хавбека «Манчестер Сити» за 61 миллион
18:35
Кубок России. «Зенит» в гостях победил «Крылья Советов» в серии пенальти
18:24
27
Радимов – об игре «Балтики»: «Ничего сверхъестественного не может предложить, только ауты»
18:15
1
Реакция Губерниева на Сафонова в топ-10 вратарей мира
17:47
3
Непомнящий двумя словами описал ближайшего соперника России
17:41
1
Кавазашвили процитировал Хрущева, комментируя отъезд Батракова в Европу
16:29
3
Батракова призвали ползти в «Галатасарай» на коленках
15:59
4
Все новости
Все новости
Участник ЧМ-2026 отказал «Рубину»
17 августа
1
Бартез получил назначение в сборную Франции
13 августа
Хави – новый главный тренер сборной Нидерландов
12 августа
4
Трогательное заявление Месси о смерти отца
12 августа
3
Названы семь кандидатов на замену Куману в сборной Нидерландов
12 августа
2
Луис Энрике назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
12 августа
5
«Люди теряли рассудок»: Кушанашвили определил лучший ЧМ в истории
11 августа
10
Подробности прощания с Месси-старшим
9 августа
УЕФА подтвердил, что платил предполагаемой любовнице Инфантино
8 августа
5
Реакция ФИФА на скандал с любовницей Инфантино
8 августа
4
Предполагаемая любовница Инфантино получала деньги от УЕФА
8 августа
9
На «Матч ТВ» оценили работу Черданцева на ЧМ-2026
7 августа
3
Аргентина поддержала Инфантино на фоне его возможной отставки
7 августа
4
ВидеоГави сдержал обещание покрасить волосы в розовый цвет
6 августа
2
Каннаваро заподозрил наличие «крысы» в сборной Узбекистана
6 августа
3
Мостовой: «Покажите фото Инфантино на улицах Москвы до ЧМ – 48 из 50 человек его не узнают»
6 августа
4
Инфантино придумал подкуп для Марокко, чтобы заручиться его поддержкой
5 августа
2
Известны пять кандидатов на пост президента ФИФА вместо Инфантино
4 августа
5
Трамп определился с позицией по будущему президента ФИФА Инфантино
3 августа
2
ФотоГенич сделал татуировку, посвященную финалу ЧМ-2026
3 августа
10
Инфантино попросит Трампа о поддержке на выборах президента ФИФА
3 августа
11
В сборной США приняли решение по будущему Почеттино
3 августа
74-летний ван Гаал может возглавить сборную
3 августа
2
ВидеоЯмаль станцевал с репликой Кубка мира
3 августа
1
Гаджиев описал действия Инфантино двумя словами
2 августа
1
Быстров – о конфликте ФИФА и УЕФА: «Инфантино прогнулся по всем вопросам на ЧМ-2026»
2 августа
Боярский раскритиковал Инфантино: «Если бы Трамп сказал мне уйти из театра и кино, я бы сделал это»
2 августа
21
УЕФА может выйти из ФИФА
2 августа
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+